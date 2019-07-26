«Я отказалась от торта и майонеза и не жалею»: где в Самаре купить продукты тем, кто на правильном питании

Майонезные салаты и химические торты давно уже не популярны. Теперь в моде здоровый образ жизни и, так называемое, правильное питание. Ведь каждому хочется в старости быть здоровым и задорным, а не больным и неповоротливым, поэтому и к еде люди стали более требовательные.

«Полезные коктейли пришлись по вкусу всем»

- Я просто решила узнать, что из себя представляет правильное питание, даёт ли оно здоровье и силы. Сначала отказалась от фаст-фуда, потом от жирной и жареной пищи. Первое время было тяжело, а потом полюбила варёную курицу, узнала, что кроме жареной картошки есть огромный выбор гарниров, - рассказывает Елена Гаврилова. - Теперь я этим увлеклась всерьёз, с азартом ищу новые блюда. Меня всё устраивает. Стараюсь его сбалансировать.

Двадцатипятилетняя Елена уже более трёх лет контролирует своё питание, внимательно читает состав на продуктовых этикетках. То, где есть трансжиры, пальмовое масло и многочисленные Е-шки, сразу оставляет на полке в магазине.

- Моя жизнь понесла кардинальные изменения. Я как будто открыла для себя новый мир без негатива, депрессии и злости, - смеётся Елена. - Сначала родные думали, что я с ума сошла. Отказалась от любимого всей семьёй майонезного салата, перестала есть торты из магазина. Потом смирились и даже иногда с удовольствием едят мои полезные коктейли, салаты с йогуртом и овсяные блинчики. Друзья более лояльно отнеслись к моим переменам. В целом все поняли меня.

Помните правило радуги

Раньше считалось, что правильное питание – это удел спортсменов, но теперь о том, что есть, задумывается каждый.

- «Правильное питание», действительно, всё больше набирает обороты, потому что сегодня важно сделать всё максимально возможное, чтобы завтра хорошо себя чувствовать и отлично выглядеть. Первичная профилактика, которая, по сути, в основе общеоздоровительных подходов и лежит, обладает поистине большой силой: профилактировать гораздо проще, чем потом лечить, а создать необходимый фон питанием – это тот доступный инструмент, который есть в руках у каждого из нас, - комментирует врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н. ведущий специалист отдела подготовки НПК СамГМУ Елена Голайдо.

Диетолог еще раз напоминает, что у «правильного питания» масса плюсов:

- Это разнообразие рациона, которое за счёт дотации различных витаминов, минералов и минорных веществ оказывает своё полезное действие, поскольку каждый пищевой компонент является кофактором для осуществления обменных реакций, постоянно проистекающих в нашем организме, - рассказывает Елена. Еще один плюс - отсутствие привязанности к синтетическим вкусам, которые навязаны нам сложным составом долгохранящихся и фаст-фуд блюд. Очищение вкусовых рецепторов.

Также среди положительных моментов врач отмечает благотворное влияние на многие процессы, происходящие в организме – пищеварительные, метаболические, неврогенной регуляции и прочие.

- Для организма полезно всё, что содержится в натуральных продуктах питания. Чем блюдо на вашей тарелке проще и понятнее, тем лучше. Это к вопросу выбора и приготовления. Рацион же не должен быть ограниченным, он должен быть максимально разнообразным и включать различные пищевые источники, чтобы, потребляя его, человек получил самый широкий спектр витаминов, минералов и минорных веществ естественным образом, - напоминает диетолог. - Различные добавки и нутрицевтики имеют место быть, но это следующий индивидуальный шаг. И помните правило радуги: чем разноцветнее ваш приём пищи, тем лучше – цвет обусловлен антиоксидантами.

Где найти полезные продукты:

С доставкой на дом

Обед под крышкой

ОБЕД ПОД КРЫШКОЙ: Любовь к еде надолго

- Мы не доставка еды, а еда с доставкой - говорит нам менеджер «Обеда под крышкой» Елена. Если вы захотите вместо привычной пиццы заказать себе на обед нашего плова и будете ждать его «вотпрямщас», то мы вам помочь не сможем. А вот запастись вкусной домашней едой впрок без хлопот — это к нам! Наши обеды в порционных стеклянных банках благодаря специальной обработке хранятся до трёх месяцев без холодильника и рассчитаны на самую широкую аудиторию! И мясожуйки, и вегетаринямки найдут в нашем меню подходящую вкусняшку себе на обед. Наши пудинги могут быть полноценным завтраком как для малышей, так и для взрослых - стоит добавить к баночке десерта любимую печеньку и утро можно считать вполне удавшимся. Молочные и безмолочные десерты, мясные, рыбные и постные блюда, на завтрак, обед и ужин - только сделать заказ, и вы сыты!

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Открыл и съел

Интернет-магазин

МагНат – качественно новое решение для людей, заботящихся о своем здоровье

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Магазины

«Зеленая Улица»: качественные и натуральные продукты по доступным ценам

- Мы собрали для вас более 3000 наименований продуктов для здорового питания на 30 квадратных метрах. У нас самый широкий ассортимент орехов, сухофруктов, цукатов и авторских смесей, - уверяет генеральный директор сети магазинов «Зеленая Улица» Валентин Глухов.

Выбирайте здоровые продуктыФото: другой источник.

Заглянув в любой магазин сети «Зеленая Улица» удивляешься, как столько всего полезного здесь уместилось: орехи, сухофрукты, травные чаи и заменители кофе, сладости и молоко, натуральные соки и морсы, сенгилеевский мёд, масла и крупы. Есть здесь и натуральная косметика и даже зубная паста.

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Каждый найдет нужное

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Адреса магазинов в Самаре:

ул. Победы, 94. тел. 8-987-955-06-43. Время работы: с 09.00 до 21.00 ул. Ленинградская, 51. тел. 8-987-430-20-33. Время работы с 10.00 до 21.00. ул.Полевая, 54. тел.8-987-935-68-58. Время работы: с 10 до 21.00 ул.Советской Армии, 200Б. тел.8-987-955-06-47. Время работы: с10 до 21.00 ул. Г.Димитрова 7в

А 28 июля откроется еще один магазин по адресу ул.Георгия Димитрова 93 а

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