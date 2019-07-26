2019-07-26T21:31:41+03:00
Происшествия

"Все хуже, чем ожидалось": после жесткой посадки самолета под Ульяновском инструктор сломал ногу, а судно разбилось

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ход расследования взят на контроль прокуратуры [ФОТО]
Михаил ГОРЮНОВ
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От воздушного судна практически ничего не осталосьОт воздушного судна практически ничего не осталось
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Стали известны новые подробности ЧП, которое произошло сегодня днем, в пятницу 26 июля, в Ульяновской области. Напомним, что в районе села Астрадамовка в Сурском районе примерно в 12-30 по местному времени совершил экстренную посадку учебный самолет DA-40. По предварительной информации все обошлось, он вынужденно сел на шасси. Сейчас стали известны новые сведения.

- Все хуже, чем ожидалось. В результате происшествия инструктор сломал ногу. Ему сейчас оказывается медицинская помощь. Его долгое время не могли найти. Травмы получил и курсант, он также госпитализирован. Самолет также получил серьезные повреждения, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды" старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

В надзорном ведомстве отмечают, что самолет принадлежит Ульяновскому институту гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева. На борту судна находились студент 5 курса и инструктор. Взлёт DA-40 произведён со взлетно-посадочной полосы аэропорта Баратаевка.

На месте происшествия работали следственная группа и транспортная прокуратура. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Ход расследование находится на контроле у транспортного прокурора.

Также правоохранители проверяют, как в специализированном вузе соблюдают законы о безопасности полетов. Из гражданского населения, к счастью, никто не пострадал.

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К счастью, обошлось без жертв, молодые люди получили незначительные травмы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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