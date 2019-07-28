Арсенал Тула - Ростов 28 июля 2019: прямая онлайн-трансляция 3 тура РПЛ

В матче третьего тура РПЛ 28 июля 2019 года встретятся Арсенал Тула и Ростов. Игра пройдет на стадионе "Арсенал", начнется она в 16.30 по московскому времени. Явного фаворита в этом матче назвать непросто: хозяева достаточно утомлены, хоть и не проигрывали еще ни одну игру в этот сезоне, гости тоже вряд ли захотят расстаться с очками.

Физически "Арсенал" потратил много сил в игре с "Нефтчи", где при этом выступил очень на низком уровне. "Ростов" отдыхал всю неделю и наверняка готов дать отличный отпор хозяевам поля. Игра вряд ли получится сильно результативной.

"Арсенал" в последнем туре выиграл у "Крыльев Советов" со счетом 3:2. В первом же туре канониры вничью сыграли с "Динамо". Подобные же результаты и у Ростова - они сначала выиграли у "Оренбурга"и затем ровно сыграли со "Спартаком".

Сейчас победа для футболистов Валерия Карпина, впрочем, как и для их соперников очень важна - это шанс вырваться вперед в турнирной таблице.

Статистика личных встреч Арсенал Тула- Ростов

Команды провели восемь матчей. Дважды верх брали канониры, дважды победа оставалась за "Ростовом". В поединках "Арсенал" забил восемь мячей, их гости - десять. Интересно, что желто-синие не проигрывали в последних четырех матчах. При этом были забиты не более одного мяча.

Как повернется судьба в этот раз, узнаем уже в 16.30 (мск) 28 июля 2019 года

Прямая трансляция Арсенал Тула - Ростов пройдет на канале Матч.Премьер!

Следить за результатами игры мы предлагаем на сайте kp.ru