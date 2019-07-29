2019-07-29T13:29:14+03:00
Звезды

Трюки на лошадях, кулачные бои и путешествие на 660 лет назад: в Самарской области воссоздали битву Тимура и Тохтамыша

Тысячи человек стали свидетелями зрелищной реконструкции исторической битвы на Кондурче
Вера ЦЫГАНКОВА
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Воины Тимура громко праздновали победу над войском ТохтамышаВоины Тимура громко праздновали победу над войском ТохтамышаФото: Вера ЦЫГАНКОВА
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В воскресенье, 25 июля, прошел масштабный фестиваль исторической реконструкции "Русь. Эпоха объединения-2019". Территория базы отдыха "Ратибор" в Красноярском районе вновь превратилась в поле битвы. В 1360 году почти на этом месте сошлись два великих полководца и правителя Тимур (Тамерлан) и Тохтамыш. Эта битва на реке Кондурча вошла в историю. Как утверждают многие эксперты на фестивале, именно с нее началось объединение Руси.

Как это было, организаторы фестиваля "Русь эпоха объединения-2019" попытались воссоздать в подробностях: от встречи и союза Тимура и Тохтамыша до причин, которые привели к их войне. Это был очень реалистичный спектакль. Конечно, 659 лет назад войска обоих полководцев были бесчисленны. В этот раз на поле сошлись всего порядка 100 человек, но свои роли они исполнили достойно.

В бою неопытных воинов не жалели, но все остались целы и невредимы Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

В бою неопытных воинов не жалели, но все остались целы и невредимыФото: Вера ЦЫГАНКОВА

По словам главного режиссера "Битвы на Кондурче" Андрея Бершова, на фактическую подготовку было не так много времени, всего три недели, а вот предварительная подготовка была долгой. Историки и сценаристы спорили и искали компромиссы, как лучше совместить и исторические факты, и их художественное воплощение.

- Мне кажется, что все получилось очень симпатично, очень эмоционально. Прелесть была в новизне. Ведь это была не просто реконструкция битвы, а спектакль по законам уличного театра, где участвовали как профессиональные актеры, так и неподготовленные люди. И в этом тоже была своя изюминка, - рассказал Андрей Бершов.

Роли Тимура и Тохтамыша исполняли известные актеры Узбекистана, их ближайшими сподвижниками и воинами стали реконструкторы со всей Самарской области: Самары, Тольятти, Кинеля, Красного яра и других городов и районов региона.

Роль воинов удалось примерить на себя не только профессиональным реконструкторам, но и корреспонденту "КП" Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Роль воинов удалось примерить на себя не только профессиональным реконструкторам, но и корреспонденту "КП"Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Главное, что все, и актеры и зрители, которых было около двух тысяч человек, получили от реконструкции и фестиваля колоссальное удовольствие. Об этом говорил гул аплодисментов и затянувшиеся на час фотосессии с участниками реконструкции.

Кроме того, гости фестиваля увидели традиционные русские кулачные бои стенка на стенку.

На фестивале продемонстрировали возрожденную традицию русских кулачных боев Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

На фестивале продемонстрировали возрожденную традицию русских кулачных боевФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Восторг зрителей вызвала и джигитовка - опасные трюки на лошадях, акробатика, рубка шашкой на скаку.

Одной из самых зрелищных сцен была джигитовка. Рубка бутылок с водой шашкой на скаку смотрится очень эффектно Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Одной из самых зрелищных сцен была джигитовка. Рубка бутылок с водой шашкой на скаку смотрится очень эффектноФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Все желающие смогли покататься на лошадях, научиться рубить шашкой бутылки с водой, отведать узбекского плова и приобрети аксессуары на ярмарке народных ремесел.

На память о фестивале гости могли приобрести что-нибудь на выставке народных ремесел Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

На память о фестивале гости могли приобрести что-нибудь на выставке народных ремеселФото: Вера ЦЫГАНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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