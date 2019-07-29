2019-07-29T13:48:38+03:00
Общество

Лететь нельзя остаться: теплоэнергетики и судебные приставы отправляют самарцев "В отпуск без долгов"

Перед вылетом в теплые страны стоит проверить не только купальники и кремы от загара, но и наличие задолженности за тепло
Вера ЦЫГАНКОВА
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Пассажиры с радостью узнавали, что у них нет долгов за теплоэнергиюПассажиры с радостью узнавали, что у них нет долгов за теплоэнергию
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В Самый жаркий период для самарских туристов в регионе проходит традиционная акция "В отпуск без долгов". Ее проводит компания "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с судебными приставами. Цель - предупредить самарцев о том, что из-за долгов за теплоснабжение их запланированный отпуск может оказаться под угрозой.

Долг больше тридцати тысяч рублей и исполнительное производство - это билет в обратный конец: из аэропорта до дома. И никаких пляжей и пальм. Поэтому теплоэнергетики советуют перед поездкой зайти на сайт r63.fssprus.ru и удостовериться, что предстоящий отдых не омрачит неоплаченный долг по налогам или за тепловую энергию. Об этом теплоэнергетики и судебные приставы напомнили самарцам в минувшую среду, 24 июля, в аэропорту "Курумоч" во время очередного рейда.

- Рейд с судебными приставами проводится в рамках возбужденных исполнительных производств в отношении должников, чья задолженность превышает 30 тысяч рублей. Они не могут выехать за пределы Российской Федерации. Как правило, мы проверяем международные вылеты, а также вылеты в Москву, - рассказала ведущий специалист АО "ЭнергосбыТ Плюс" по работе с дебиторской задолженностью Алина Ахсарова.

Проверить свой статус должника мог любой желающий прямо в здании аэропорта перед регистрацией на рейс.

- Любой гражданин может не только проверить свою задолженность на месте, но и оплатить долг в терминале, который находится в аэропорту. Но для того, чтобы платеж прошел, потребуется как минимум три часа. Естественно, велика вероятность опоздать на свой рейс. А потому, проверять наличие долга следует заранее, - обратила внимание Алина Ахсарова.

В этот раз пассажиры порадовали. Путь за границу для большинства оказался открыт. Некоторые добросовестные плательщики даже повторно проверяли свой статус должника, на всякий случай.

- За несколько дней до вылета я в принципе знаю все свои кредиты. Просто проверил, чтобы у меня не было никаких задолженностей на момент прилета. Обычно я стараюсь вовремя все оплатить, в самом начале месяца. Но вдруг какая-то незапланированная задолженность. Бывает такое, - поделился самарец Сергей Агибалов.

Если же долг есть и он превышает 30 тысяч рублей, то даже после успешной регистрации уже на досмотре должника остановят и отправят домой. Кстати, к алиментщикам требования более жесткие.

- Если есть задолженность от 10 тысяч за неуплату алиментов несовершеннолетним детям и от 30 тысяч по другим платежам, то по исполнительному производству накладывается запрет на выезда за пределы России. Можно узнать об этом уже на вылете при предъявлении билета, - рассказал судебный пристав отдела судебных приставов Красноглинского района Денис Губернаторов.

В ближайшее время специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с судебными приставами планируют проводить аналогичные консультации для отдыхающих, выезжающих из города с железнодорожного вокзала.

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами проводит акцию «В отпуск без долгов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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