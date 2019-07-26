Роман Панков: «Без отлично подготовленных связистов ни одну войну не выиграть»

В этом году столетие со дня образования отмечают Войска связи. Специалисты этого важнейшего подразделения Российской армии сегодня ценятся на вес золота: хорошо выстроенная и защищенная система коммуникации во многом становится залогом успеха в любых боевых действиях. Именно от нее зависит, насколько оперативно и точно будут переданы приказы, как быстро на них смогут отреагировать и не попадет ли в руки противника секретная информация.Специалистов, которые отлично владеют всеми современными технологиями, умеют разбираться со сложнейшими установками и программами, по всей стране готовят несколько специализированных центров. Один из них работает в Ульяновске. 623 Межвидовой учебный центр связи сюда перевели из Нижнего Тагила в 2008 году, раньше на том же месте располагалось военное училище связи. В центре готовят и призывников, и контрактников – шесть месяцев учебы и в бой. Каким вопросам при подготовке уделяют максимальное внимание, идут ли в связисты девушки и за какими технологиями будущее, рассказал «КП-Самара» начальник 623 МРУЦ, полковник Роман Панков.

- В этом году войска связи отмечают столетие. Понятно, что за век изменилось очень многое, но и сегодня технологии идут вперед семимильными скачками. Какие изменения вы наблюдаете за последние 10 лет?

- За последние десять лет действительно произошел большой скачок в развитии систем связи военного назначения. Для эффективного ведения боевых действий необходимо точное управление войсками и оружием и, конечно, в этой сфере применяются последние достижения науки и техники. При этом технологии постоянно совершенствуются, военная техника становится все умнее и требует от солдат и офицеров серьезной подготовки. Сегодня беспилотники, участвующие в разведоперациях, уже никого не удивят, но они становятся все совершеннее. Бортовая радиоэлектроника обеспечивает обмен данными с землей в режиме реального времени. Видеть картину боя можно в режиме онлайн, причем из разных точек. Это позволяет гораздо быстрее принимать решения. Конечно, передача данных ведется по широкополосным каналам, обеспечить их надежность и защищенность – тоже задача военных связистов. Без таких специалистов не выиграть ни одну войну, ни один бой. Мы должны быть не только на одном уровне технологического развития с вероятными противниками, но и должны превосходить его. И если какие-то технологии еще несколько лет назад казались фантастикой, то сегодня мы можем удаленно управлять техникой, которая находится во многих километрах от нас на земле или в небе, на водном пространстве. И работать с такими умными технологиями должны настоящие программисты, глубоко разбирающиеся в своей теме.

- Какие задачи по подготовке кадрового состава вы решаете в учебном центре? Что нужно для того, чтобы постоянно быть в теме?

- В ульяновском учебном центре мы готовим специалистов связи для различных родов войск. Работаем как с призывниками, так и с контрактниками. Выполняем задачи, которые нам ставит командование. Например, на 2019 год была задача подготовить курсантов для того, чтобы они могли продемонстрировать свои знания и навыки практически в боевых условиях. Военные связисты, выпустившиеся из 623МРУЦ примут участие в крупномасштабных учениях «Центр – 2019», в которых будут задействованы не только российские войска. Для них это очень важный профессиональный вызов. Также ответственно мы будем выполнять и следующее поручение Центрального руководства – будем готовить специалистов в соответствие с любым заданием.

- Получается, что военная техника развивается очень быстро. Как же успеть за этим процессом, занимаясь подготовкой специалистов, чтобы знания выпускника не устарели?

- Конечно, наши преподаватели должны постоянно повышать свою квалификацию, следить за тем, что происходит в мире, за презентациями на крупных форумах. Сами педагоги также проходят образовательные курсы и всегда готовы проконсультировать курсантов и обучить их работе с новейшим оборудованием. Еще раз подчеркну, что к нам повышать уровень знаний приезжают и контрактники, которые уже работают в этой сфере и хотят лучше разобраться в новых образцах вооружения. В нашем распоряжении есть «тренажеры» для тренировки практических навыков, это новейшие образцы, с которыми работают курсанты.

- Вы сказали, что уделяете большое внимание практической стороне подготовки. Для чего это нужно?

Подготовка в центре длится шесть месяцев. После этого Российская Армия должна получить готового, технически подкованного специалиста, готового к сложнейшим вызовам. Этот специалист должен не только обладать знаниями, но и научиться за это время делать все то, о чем мы рассказываем на занятиях. В нашем центре есть унифицированные командно-штабные машины Р-149МА1, которые оснащены приборами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

- Кто занимается обучением курсантов?

- Подготовку курсантов в учебном центре ведут преподаватели с большим опытом работы, большинство из них проходили службу в войсках связи и на собственном опыте испытали все то, о чем рассказывают. Для нашего центра важна преемственность поколений военных связистов, именно поэтому мы устраиваем встречи курсантов с ветеранами. Однако в первую очередь упор мы, конечно, делаем на подготовку квалифицированных специалистов, которые могут справиться с любыми задачами, которые ставит руководство Вооруженных Сил страны.

Военные связисты - важная часть российской армии

- В какие виды войск отправляются служить ваши выпускники?

- Выпускники центра ежегодно отправляются служить в военно-морской флот, ВДВ, сухопутные, космические войска, ракетные войска стратегического назначения. Впечатляет и география – от Владивостока до Калининграда.

- Идут ли сегодня в войска связи женщины и как часто это происходит?

- Курсанты-женщины есть среди контрактников, их не слишком много, но с поставленными задачами они справляются на «отлично». Служба в войсках связи в основном не связана с повышенной физической нагрузкой.

- Какую воспитательную работу вы проводите с местными школьниками?

- Наш МРУЦ – важнейший центр военно-патриотического воспитания для Ульяновской области. На базе центра идет общение ветеранов войск связи и школьников региона, мы проводим образовательные и воспитательные мероприятия, в которых принимают участие курсанты, проводим игры типа «Зарница». Для нас очень важно, что с детского возраста мы воспитываем в ребятах патриотизм, любовь к Родине и даем их какие-то первые навыки, которые могут пригодиться в дальнейшей службе.

Что бы вы хотели пожелать в праздник своим коллегам?

- Войска связи всегда были важнейшей частью Армии. Эти специалисты – те самые люди, благодаря которым существует сложнейшая коммуникационная система, позволяющая всем Вооруженным силам работать, как часы. Я хочу пожелать всем мирного неба над головой, но при этом у каждого из вас должны быть сила и готовность служить Родине там, где она попросит.