Стерлядь уходит в реку: ННК восполняет ценную популяцию рыб

Расти, рыбка, большая!

Уже несколько лет подряд Винновка является «воротами» в большой мир для тысяч мальков - отсюда рыбки, выращенные в питомниках, отправляются в самостоятельное плавание с легкой руки производственников, восполняющих биоресурсы Волги. На днях на постоянное место жительства в реку выпущены несколько тысяч мальков краснокнижной стерляди сотрудниками Новокуйбышевской нефтехимической компании и их подрастающей сменой. Партия молоди ценной породы выращена в рыбоводческом хозяйстве Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, которое разводит стерлядь уже пятый год.

Организатором мероприятия для сотрудников, членов их семей, а также ветеранов АО «ННК» стал профсоюз предприятия.

- Профсоюз активно поддерживает экологические инициативы предприятия и участвует в мероприятиях по благоустройству - субботниках, очистке речных берегов, - рассказал председатель профсоюза Сергей Чуйков. - Мы стараемся вовлечь в эти акции не только сотрудников, но и их детей. Ведь правильное отношение к окружающему миру должно закладываться с детства.

К слову, участие в этой акции ребятам пришлось заслужить - выпускать мальков получили право мальчишки и девчонки, которые активно участвовали в корпоративных творческих конкурсах по темам промышленной безопасности и экологии. Юным активистам предоставили возможность посмотреть, какой труд стоит за тем, чтобы из икринки выросла рыба. И, конечно, каждый из них проникся торжественностью момента - причастностью к восполнению живого богатства Волги. На предприятии уверены: подобные акции - важный вклад в формирование экологической культуры, бережного отношения к природе.

- Мне очень понравилось, - призналась юная участница акции Настя Краснова. - Мальки такие маленькие, миленькие, у них очень красивый окрас, хвостики. Мне удалось поймать в ладошку одну рыбку и выпустить ее из рук самой. Думаю, что такие мероприятия очень нужны, потому что теперь такой рыбки будет больше во всей реке.

Инспектор отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Средневолжского территориального ТУ Росрыболовства Владимир Кадушников не скрывает: значимость подобных акций для экологического состояния акватории Волги трудно переоценить.

- Стерлядь занесена в Красную книгу Самарской области, - говорит он. - Но усилиями промышленных предприятий и святой обители этот вид постепенно восстанавливается. Молодь хорошая - в рыбоводческом хозяйстве монастыря все нормы и требования к воспроизводству водных биологических ресурсов неукоснительно соблюдаются. Восстановить популяцию такой ценной рыбы - благое дело.

Ответственность «Эколидера»

Восполнение биоресурсов Волги - лишь одно из многих мероприятий экологической политики ННК. Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры и социальной ответственности Новокуйбышевской нефтехимической компании. Особое внимание уделяется экологическим аспектам деятельности предприятия. Его затраты на природоохранные мероприятия ежегодно растут, как и комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды. Среди них - субботники на территории ННК и в городской черте, высадка деревьев, благоустройство городских парков. Но выпуск мальков - одно из самых любимых и взрослыми нефтехимиками, и их детьми - только за последние четыре года в Саратовское водохранилище ими выпущено более 300 тысяч мальков ценных промысловых рыб. Совсем скоро Новокуйбышевская нефтехимическая компания планирует выпустить в Волгу еще около 65 тысяч мальков сазана.

Природоохранная деятельность предприятия - в центре внимания общества. В 2019 году Новокуйбышевская нефтехимическая компания признана дипломантом 1-й степени ежегодного регионального экологического конкурса «Эколидер».