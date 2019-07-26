Арсенал – Ростов 28 июля 2019: прогноз на матч 3 тура РПЛ

Прогноз на матч 3 тура РПЛ Арсенал (Тула) – Ростов 28 июля 2019 – 1:1.

После неудачного дебюта в Лиге Европы тульский «Арсенал» ждет не самый приятный соперник – «Ростов». Подопечные Валерия Карпина сейчас в форме. В первых двух турах южане обыграли «Оренбург» 2:1, сыграли вничью со «Спартаком» 2:2 и выглядели при этом очень боевито. «Ростов» вообще в этом сезоне один из главных претендентов на попадание в Лигу Европы.

Однако и тульский «Арсенал» в полном порядке. Да, «оружейники» потеряли в межсезонье нескольких лидеров, и это не могло не ослабить команду. Джорджевич, Бакаев, Мирзов, Ожегович. Без них «Арсеналу» повторить успех прошлого сезона будет трудно. Восполнить потери призваны вернувшийся Горан Чаушич, Евгений Луценко из «Динамо», Александру Тудорие из румынского «Воллунтари», замбиец Ламек Банда из «Зеско Юнайтед». Кроме того, туляки выкупили у ЦСКА Сергея Ткачева.

В первых двух турах «Арсенал» сыграл вничью с «Динамо» 1:1 и обыграл на выезде «Крылья Советов» 3:2.

По сути, нас ждет битва двух равных соперников. Единственное, что может подкосить «Арсенал» - психология. Туляки только что проиграли в Лиге Европы «Нефтчи» при своих трибунах. Однако «оружейники» снова играют дома, а обыграть «Арсенал» в его стенах - архисложная задача.

Скорее всего, команды разойдутся миром. Я считаю, что по голу в матче «Арсенал» и «Ростов» точно забьют.

Встреча пройдет в воскресенье, 28 июля, в Туле и начнется в 16:30 по московскому времени.