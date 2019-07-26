2019-07-26T10:10:12+03:00
Спорт

Арсенал – Ростов 28 июля 2019: прогноз на матч 3 тура РПЛ

Прогноз на матч 3 тура Российской премьер-лиги Арсенал (Тула) – Ростов. Игра пройдет 28 июля на стадионе на Центральном стадионе «Арсенал»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
И «Арсенал», и «Ростов» пока идут без поражений. Фото: ФК «Арсенал» (Тула).И «Арсенал», и «Ростов» пока идут без поражений. Фото: ФК «Арсенал» (Тула).
Изменить размер текста:

Прогноз на матч 3 тура РПЛ Арсенал (Тула) – Ростов 28 июля 2019 – 1:1.

После неудачного дебюта в Лиге Европы тульский «Арсенал» ждет не самый приятный соперник – «Ростов». Подопечные Валерия Карпина сейчас в форме. В первых двух турах южане обыграли «Оренбург» 2:1, сыграли вничью со «Спартаком» 2:2 и выглядели при этом очень боевито. «Ростов» вообще в этом сезоне один из главных претендентов на попадание в Лигу Европы.

Однако и тульский «Арсенал» в полном порядке. Да, «оружейники» потеряли в межсезонье нескольких лидеров, и это не могло не ослабить команду. Джорджевич, Бакаев, Мирзов, Ожегович. Без них «Арсеналу» повторить успех прошлого сезона будет трудно. Восполнить потери призваны вернувшийся Горан Чаушич, Евгений Луценко из «Динамо», Александру Тудорие из румынского «Воллунтари», замбиец Ламек Банда из «Зеско Юнайтед». Кроме того, туляки выкупили у ЦСКА Сергея Ткачева.

В первых двух турах «Арсенал» сыграл вничью с «Динамо» 1:1 и обыграл на выезде «Крылья Советов» 3:2.

По сути, нас ждет битва двух равных соперников. Единственное, что может подкосить «Арсенал» - психология. Туляки только что проиграли в Лиге Европы «Нефтчи» при своих трибунах. Однако «оружейники» снова играют дома, а обыграть «Арсенал» в его стенах - архисложная задача.

Скорее всего, команды разойдутся миром. Я считаю, что по голу в матче «Арсенал» и «Ростов» точно забьют.

Встреча пройдет в воскресенье, 28 июля, в Туле и начнется в 16:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Самарской области нелегальные свалки будут искать с помощью спутников
В Самарской области браконьер остался без ружья и снегохода за убийство трех косуль
В Самарской области в 2019 году собираются привести в порядок 1229 домов
Дымка над Волгой в Самаре могла появиться из-за погоды
Забрали 15 миллионов и уехали на Porsche Cayenne: в Тольятти возбуждено уголовное дело по факту дерзкого ограбления
В Самаре автобусы № 24 и 92 из-за ремонта на Молодогвардейской поедут в объезд
В Самарской области обнаружили еще один незаконный детский лагерь
В Самарской области вода на 10 пляжах не прошла проверку на качество
Хочет ознакомиться с личным делом: маньяк Олег Рыльков проведет в Сызрани еще больше двух недель
Стало известно, когда восстановят движение транспорта по проспекту Масленникова в Самаре
Владимир Путин посмертно наградил сызранского инспектора ДПС, которого сбил водитель Infiniti
Молодежка «Крыльев Советов» разгромила сверстников из «Уфы»
Самарцев зовут поучаствовать в историческом квесте на улице Куйбышева за призы
Билайн дарит самарцам бесплатный безлимитный интернет
В Самаре столб дыма от горящего мусора напугал горожан
В Самаре во время парусной регаты на Волге опрокинулась яхта
«Крылья Советов» продали больше 6 тысяч абонементов на домашние матчи
В Самаре к 1 сентября появятся 23 светофора возле школ
«400 детей лишатся возможности заниматься футболом»: в Самаре спортзал в СК «Локомотив» отберут у футболистов и отдадут фехтовальщикам
Волгу в Самарской области «вылечат» за 32 млрд рублей
Средневолжская газовая компания внесла свою лепту в строительство Фрунзенского моста.
В Тольятти молодой человек стащил с ж/д станции почти 1 тонну труб
Самарцы пожаловались на постоянно закрытые туалеты в Струковском парке
В выходные в Самарскую область вернутся дожди и грозы
Жители Сызрани боятся открывать окна из-за толп клопов
В Самаре на Крымской площади установили «Маяк» и сделали фонтан
Баскетболист «Самары» Данила Чикарев получил вызов в сборную России на первенство Европы U18
Стало известно, когда откроют проезд по четырехполосной дороге на проспекте Кирова в Самаре