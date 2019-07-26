2019-07-26T16:02:03+03:00
Спорт

Юлия Ефимова выиграла золото на чемпионате мира по плаванию

Второй стала Татьяна Скунмакер из ЮАР, третьей – Сидни Пикрем
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Юлия Ефимова - триумфатор ЧМ.Юлия Ефимова - триумфатор ЧМ.Фото: REUTERS
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Юлия Ефимова принесла сборной России первое золото в плавательном бассейне на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Корее. В пятницу, 26 июля, 27-летняя россиянка стала лучшей в плавании на дистанции 200 метров брассом. Ефимова опередила ближайшую соперницу на 2,5 секунды.

Первые 50 метров Юлия дала конкурентам фору. В лидеры вырвалась канадская спортсменка Сидни Пикрем. Однако Юлия постепенно прибавляла и после 100 метров вырвалась вперед.

Казалось, что россиянке не хватит сил, чтобы удержать первенство, однако Юлия уверенно прибавляла и уже за 30 метров до финиша стало ясно: золотой будет у России. Результат Юлии – 2.20.17 секунды.

Первой, кстати, наша спортсменка была и в полуфинальном заплыве. Тогда она проиграла себе же 1 сотую секунды.

Серебряная медаль досталась представительнице ЮАР Татьяне Скунмакер. Ее время – 2.22.52. Третьей стала Сидни Пикрем результатом 2.22.90.

Ранее Ефимова лишилась своей главной соперницы. Американку Ларри Кинг, которая победила в заплыве на 100 метров, дисквалифицировали сразу после финиша. Причина – Кинг неправильно прошла один из поворотов, коснувшись рукой бортик. При этом американка накричала на судью.

США подали протест, но его отклонили.

Напомним, Юлия Ефимова родилась в Грозном, однако в 94 году переехала в Волгодонск. Она призерка двух Олимпиад. В Лондоне Ефимова выигрывала бронзу на дистанции 200 метров брассом, а в Рио две серебряные медали на 100 и 200 метров брассом. На чемпионатах мира Юлия выигрывала золото 5 раз. Последний раз ей удавалось взять медаль высшей пробы в Будапеште в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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