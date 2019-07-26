2019-07-26T15:43:04+03:00
Спорт

"Такого Мерфи победить!" Евгений Рылов взял "золото" чемпионата мира в плавании с европейским рекордом

Он обошел американского олимпийского чемпиона Райана Мерфи, не оставив ему шансов. Первую медаль в этот день взяла Юлия Ефимова
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Спортсмен признается, что не хотел давать ни секунды соперникуСпортсмен признается, что не хотел давать ни секунды соперникуФото: REUTERS
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Второе золото для сборной России 26 июля на Чемпионате мира 2019 по водным видам спорта в Корее выиграл спортсмен Евгений Рылов. Он на протяжении всей дистанции боролся за секунды с олимпийским чемпионом Райаном Мерфи и финишировал с европейским рекордом. Он показал 1.53.40 в дистанции 200 метров на спине.

Евгений Рылов - спортсмен из Оренбургской области, он давно тренируется в Москве. До этого пловец уже был лучшим на ЧМ 2017 в Будапеште в этой же дисциплине. Так что Рылов стал двукратным чемпионом мира.

Райан Мерфи, который стал на дистанции вторым, боролся до последнего. А третьим на финиш пришел британец Люк Гринбэнк.

- Все нормально, тяжело последняя стометровка зашла, начал приближаться американец, очень важно было не подпускать его ближе, так как у американца мог быть прилив сил, - рассказал Евгений Рылов. По его словам, у него получилось не все, хотел более серьезного результата.

- Главное - это прогресс, а медали будут, если прогрессировать буду, - отметил новый чемпион.

Напомним, сегодня золото уже получила Юлия Ефимова на 200 метров брассом. Команда России занимает второе место в медальном зачете чемпионата в Корее.

Следить за онлайн-трансляцией соревнований можно здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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