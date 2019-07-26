2019-07-26T17:32:46+03:00
Общество

"Хочу увидеть космонавтов!": очаровательная мама троих детей из Самары претендует на корону "Миссис Россия - 2019"

В этом году конкурс красоты посвящен космической тематике и его участницы побывают в центре управления полетами в Королеве
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Анна Митрофанова - настоящая красавицаАнна Митрофанова - настоящая красавица
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Мама троих детей из Самары Анна Митрофанова претендует на победу в конкурсе "Миссис Россия - 2019". Она уже стала обладательницей титула "Миссис Самарская губерния" и теперь всерьез рассчитывает получить корону общероссийского конкурса.

Самарская красавица работает тренером Европейской Академии перманентного макияжа и руководит академией "AM Permanent Academy", так что о мире красоты она знает все. А еще Анна счастлива замужем и воспитывает троих детей - двух дочек и сына. Участница признается, что любит читать стихи Ахматовой и уважает психологические взгляды Михаила Лабковского. А больше всего Анна радуется, что конкурс в этом году посвящен космической тематике: конкурсанток пригласят в центр управления полетами в город Королев.

Самарчанка мечтает о победе

Самарчанка мечтает о победе

- Мне особенно интересна эта поездка, так как у нас в Самара есть завод и ракетно-космический центр « Прогресс», где производят и собирают ракеты!! В студенческие годы я даже там практику проходила)) Будет что детям рассказать)) - признается она.

Конкурс "Миссис Россия - 2019" пройдет с 3 по 10 августа в Москве. Финал состоится 10 августа, на нем также вручат награду в специальной номинации "Королева космоса". Обладательница этого титула получит право надеть корону 7 сентября первой победительнице конкурса "Миссис Королев - 2019".

У "Миссис Самарская Губерния" есть трое детей

У "Миссис Самарская Губерния" есть трое детей

Организатор конкурса красоты и материнства - фонд "Планета женщин". Он уже более 20 лет проводит конкурсы в России и является официальным представителем международного конкурса "Миссис земного шара" в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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