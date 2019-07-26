Россиянин Антон Чупков выиграл золото на чемпионате мира по водным видам спорта с рекордом мира

Пловец Антон Чупков принес сборной России очередное золото на чемпионате мира по водным видам спорта. 22-летний россиянин победил с рекордом мира на дистанции 200 метров брассом. Он финишировал с результатом 2.06.12.

После уверенного старта Чупков отпустил лидерство и откатился на восьмое место. Вперед вырвался австралиец Мэтью Уилсон. Догонять Антон начал только после 100 метров. Он уверенно вышел на пятую позицию и за 50 метров до финиша не оставил шансов своим соперникам.

Вторым к финишу пришел Уилсон. Он отстал от Чупкова на 54 сотых секунды. Бронза досталась японцу Иппэи Ватанабэ. Этим двум пловцам, кстати, и принадлежал предыдущий рекорд мира.

Антон Чупков брал золото на чемпионатах мира лишь однажды. Это произошло в Будапеште в 2017 году. Тогда наш пловец победил как раз в 200 метрах брассом. Годом ранее на Олипмпиаде в Рио Антон на этой же дистанции пришел к финишу третьим.

Напомним, это третья золотая медаль для России в плавательном бассейне. До этого медали высшей пробы выигрывали Юлия Ефимова и Евгений Рылов.