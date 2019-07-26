В эстафете ЧМ -2019 по водным видам спорта Россия взяла серебро

Сборная России стала серебряным призером в эстафете 4 по 200 метров на Чемпионате по водным видам спорта в Корее 26 июля. На старт вышли Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных и Мартин Малютин. Именно в такой последовательности и стартовали россияне: на первых двух этапах им удавалось удерживать лидерство, Красных стартовал вторым, с таким же результатом эстафетную палочку он передал коллеге. Малютин уже на последних метрах сумел обогнать соперников-американцев.

Первое место заняли австралийцы - они лидировали на протяжении всей дистанции. А вот итальянцы заняли четвертое место - не попали даже в медали.

Для Малютина это уже вторая награда, Александр Красных еще год назад испытывал проблемы со здоровьем, а теперь стоит на пьедестале.

По итогам дня Россия занимает вторую строчку в медальном зачете после Китая. У нас 12 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых медалей.

Впереди еще два дня соревнований - 27 и 28 июля. Напомним, что 26 июля команда России получила три золотых медали. При этом Антон Чупков установил мировой рекорд, вырвав победу на последних метрах.