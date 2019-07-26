2019-07-26T16:17:29+03:00
Общество

В эстафете ЧМ -2019 по водным видам спорта Россия взяла серебро

Золотые медали достались австралийцам, сегодня это четвертая медаль сборной
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Александр Красных смог оправиться после проблем со здоровьемАлександр Красных смог оправиться после проблем со здоровьемФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сборная России стала серебряным призером в эстафете 4 по 200 метров на Чемпионате по водным видам спорта в Корее 26 июля. На старт вышли Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Александр Красных и Мартин Малютин. Именно в такой последовательности и стартовали россияне: на первых двух этапах им удавалось удерживать лидерство, Красных стартовал вторым, с таким же результатом эстафетную палочку он передал коллеге. Малютин уже на последних метрах сумел обогнать соперников-американцев.

Первое место заняли австралийцы - они лидировали на протяжении всей дистанции. А вот итальянцы заняли четвертое место - не попали даже в медали.

Для Малютина это уже вторая награда, Александр Красных еще год назад испытывал проблемы со здоровьем, а теперь стоит на пьедестале.

По итогам дня Россия занимает вторую строчку в медальном зачете после Китая. У нас 12 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых медалей.

Впереди еще два дня соревнований - 27 и 28 июля. Напомним, что 26 июля команда России получила три золотых медали. При этом Антон Чупков установил мировой рекорд, вырвав победу на последних метрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
“Это в Paint рисовали?”: почему жителей не устроили проекты реконструкции Парка Молодежный
Жители Промышленного района на общественном обсуждении раскритиковали дизайн-проект реконструкции парка “Молодежный” и сомневаются, что в следующем году их любимое место отдыха победит в голосовании
Новости 24
В Самарской области нелегальные свалки будут искать с помощью спутников
В Самарской области браконьер остался без ружья и снегохода за убийство трех косуль
В Самарской области в 2019 году собираются привести в порядок 1229 домов
Дымка над Волгой в Самаре могла появиться из-за погоды
Забрали 15 миллионов и уехали на Porsche Cayenne: в Тольятти возбуждено уголовное дело по факту дерзкого ограбления
В Самаре автобусы № 24 и 92 из-за ремонта на Молодогвардейской поедут в объезд
В Самарской области обнаружили еще один незаконный детский лагерь
В Самарской области вода на 10 пляжах не прошла проверку на качество
Хочет ознакомиться с личным делом: маньяк Олег Рыльков проведет в Сызрани еще больше двух недель
Стало известно, когда восстановят движение транспорта по проспекту Масленникова в Самаре
Владимир Путин посмертно наградил сызранского инспектора ДПС, которого сбил водитель Infiniti
Молодежка «Крыльев Советов» разгромила сверстников из «Уфы»
Самарцев зовут поучаствовать в историческом квесте на улице Куйбышева за призы
Билайн дарит самарцам бесплатный безлимитный интернет
В Самаре столб дыма от горящего мусора напугал горожан
В Самаре во время парусной регаты на Волге опрокинулась яхта
«Крылья Советов» продали больше 6 тысяч абонементов на домашние матчи
В Самаре к 1 сентября появятся 23 светофора возле школ
«400 детей лишатся возможности заниматься футболом»: в Самаре спортзал в СК «Локомотив» отберут у футболистов и отдадут фехтовальщикам
Волгу в Самарской области «вылечат» за 32 млрд рублей
Средневолжская газовая компания внесла свою лепту в строительство Фрунзенского моста.
В Тольятти молодой человек стащил с ж/д станции почти 1 тонну труб
Самарцы пожаловались на постоянно закрытые туалеты в Струковском парке
В выходные в Самарскую область вернутся дожди и грозы
Жители Сызрани боятся открывать окна из-за толп клопов
В Самаре на Крымской площади установили «Маяк» и сделали фонтан
Баскетболист «Самары» Данила Чикарев получил вызов в сборную России на первенство Европы U18
Стало известно, когда откроют проезд по четырехполосной дороге на проспекте Кирова в Самаре