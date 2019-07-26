Тольяттинец попал в колонию за твит в поддержку подрывателей ФСБ

22- летний тольяттинец отправится на год в колонию общего режима за твит. Такой приговор сегодня вынес Самарский гарнизонный военный суд.

Наказали молодого человека за оправдание терроризма. Александр Довыденков в сети проводил время под ником "Малыш на кайфе". В октябре 2018 года он разместил в своём аккаунте пост, в котором лингвистическая экспертиза усмотрела оправдание действий террориста - анархиста в тот же день устроившего взрыв в здании архангельского ФСБ.

- Мой подзащитный признал вину, сотрудничал со следствием. Не могу ничего сказать насчёт приговора, мы рассчитывали на более благоприятное решение, условный срок, штраф, - поделился информацией с корреспондентом КП-Самара адвокат Довыденков Владимир Красиков. Он также сообщил, что молодой человек проведёт в колонии около девяти месяцев, ему зачтут время домашнего ареста.

Кстати, до этого Довыденков уже привлекали к ответственности. За распространение экстремистских материалов - оппозиционного видеоролика.

Напомним, что взрыв на проходной в ФСБ в Архангельске прогремел 31 октября 2019 года. Его предположительно устроил 17 летний студент местного колледжа, состоявший в сообществе анархистов. Он погиб, пострадали ещё три человека.

В марте этого года суд назначил штраф в 300 тыс. рублей калининградцу, который назвал подрывателя героем в посте в Телеграме. Кроме того, уголовное дело за неосторожные высказывания по этому делу завели в адрес псковской журналистки.

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