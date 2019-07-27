Уфа - Крылья Советов 27 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура РПЛ

Команды Уфа - Крылья Советов 27 июля 2019 года сразятся в матче третьего тура РПЛ. Игра начнется в 14:00 по московскому времени на стадионе "Нефтяник". Стоит отметить, что встретятся клубы практически на равных: команда Божовича обыграла ЦСКА в первом туре, но проиграла тульскому "Арсеналу" во втором. А вот уфимцы пока не смогли заработать ни одного очка.

При этом команда Евсеева забила четыре мяча, у "Крыльев" три мяча на счету Соболева - нападающий в отличной форме и готов бороться за место в основе. Стоит ожидать, что именно в домашнем матче Уфа постарается забрать себе первые три очка. Но вряд ли гости просто отдадут их.

Интересно, что последние игры команды проиграли одинаково со счетом 2:3. А вот с каким результатом закончится их игра, узнаем уже скоро.

Статистика личных встреч Уфа - Крылья Советов

Команды играли между собой шесть раз. Трижды побеждала "Уфа", два раза сильнее были "Крылья". Самым результативным был матч со счетом 1:2 - тогда выиграли волжане.

Прямая онлайн-трансляция игры Уфа - Крылья Советов 27 июля 2019 года состоится на канале Матч! Премьер. kp.ru будет следить за происходящим и сообщать обо всех поворотах игры прямо на этой странице.