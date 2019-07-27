2019-07-27T16:05:55+03:00
Спорт

Голенков не попал, "Крылья" проиграли: "Уфа" набирает первые три очка в домашнем матче РПЛ

В матче 27 июля 2019 года Даниил Фомин по традиции забил самарским "Крыльям Советов"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Крылья Советов" на выезде проиграли "Уфе". Все три гола были забиты в первом тайме, во второй половине игры футболисты ничего не смогли сделать. Нападающий самарцев Александр Соболев забить в третьем матче подряд не смог, зато отметился голевой передачей. А под занавес игры на поле появился Егор Голенков, который как Акела промахнулся. Второе поражение самарцев подряд, но первая победа хозяев, особенно после обидной игры с "Краснодаром".

Первый тайм начался очень ярко. Игра до свистка проходила на высоких скоростях. Первый гол забили хозяева на 21 минуте - отличился Даниил Фомин. Через четыре минуты сравнял Мияйлович, получив отличный пас от Соболева. Попал в "девятку" Мияйлович очень мощным ударом, Беленов не мог справиться.

На 33 минуте "Уфа" снова вырвалась вперед немного благодаря ошибке соперника. Защитник свою команду немного подвел - Владимир Полуяхтов расположился не слишком удачно, именно от его спины отскочил рикошетом мяч, который отправлял в ворота Аликин.

А вот второй тайм получился вовсе не таким результативным. За первые 25 минут отметились голевыми моментами только по одному разу обе команды. На 70 минуте "Крылья" чуть было уже не добрались до ворот Беленова, но Кабутов, целясь в дальний угол, промахивается.

Для фанатов одним из самых интересных событий матча стало и появление на 83 минуте на поля и Егора Голенкова - нападающего молодежной команды. На 93 минуте он получил пас от Канунникова прямо перед воротами... и промахнулся, может быть, от волнения. Так что ничьей не случилось.

Следующую игру "Крылья Советов" сыграют дома 3 августа с "Локомотивом". А Уфа сразится с Сочи 4 августа.

Статистика игры:

Счет: 2:1 (2:1)

Состав "Крыльев Советов"

1 Рыжиков, 2 Полуяхтов, 22 Анюков (70" 99 Канунников), 23 Комбаров, 50 Карпов, 8 Гацкан, 14 Гынсарь (73" 9 Радонич), 17 Зиньковский, 20 Мияйлович, 77 Кабутов, 7 Соболев (82" 69 Голенков)

Запасные: 33 Конюхов, 81 Овсянников, 9 Радонич, 10 Терехов, 28 Антон, 40 Тимофеев, 44 Чичерин, 52 Смирнов, 69 Голенков, 99 Канунников.

Состав "Уфы"

31 Беленов, 3 Аликин, 8 Карп, 10 Тилль (80" 23 Емельянов), 15 Пуцко, 33 Сухов, 44 Слай, 55 Табидзе, 74 Фомин, 77 Алиев, 99 Козлов (73" 11 Бизяк).

Запасные: 1 Чернов, 16 Шафинский, 5 Йокич, 9 Ванек, 11 Бизяк, 13 Засеев, 17 Гиоргобиани, 23 Емельянов, 34 Мохбалиев, 57 Кротов, 91 Власов.

Нарушения: 51" Александр Пуцко, 57" Владимир Полуяхтов, 60" Александр Соболев

ИСТОЧНИК KP.RU

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