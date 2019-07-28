"Ростов" вырывает победу на выезде у тульского "Арсенала"

Тульский "Арсенал" дома уступает "Ростову". На последних минутах хозяева взялись за ум, но не хватило игровых минут.

Хозяева начали игру достаточно жестко, казалось, именно они и намерены сегодня доминировать на своем родном поле. Команда, выигравшая в последнем туре у "Крыльев Советов", явно намеревалась порадовать болельщиков и в родных стенах. Такое впечатление складывалось примерно до середины тайма, но дальше что-то пошло не так. Атаки "Ростова" становились все опаснее и продуманнее, а защита "Арсенала", кроме Григалавы откровенно дремала.

Уже на 12 минуте Григалава сбивает с ног Романа Еременко: получает желтую и привозит своей команде опасный штрафной. Кажется, с этого момента начинается доминирование гостей. На 19 минуте чуть было не открывает счет Шомуродов, который получил отличный мяч около ворот, но пробил сильно выше. А вот на 21 минуте Роман Еременко отлично реализует штрафной, который возник после того, как Хагуш снес Байрамяна. Прямо через стенку бьет игрок "Ростова" и Нигматуллин не может ничего поделать - 0:1.

Шомуродов продолжает искать слабые стороны в защите соперника, на 26 минуте именно он снова заставляет попрыгать Нигматуллина, но безрезультатно. На 28 минуте желтую получает Козлов, а на 37 "горчичник" достается Костадинову, который обидел Байрамяна.

Еще несколько моментов было у "Ростова" до перерыва, несколько раз Шомуродов прорывался к воротам, но ошибки и неточность мешали ему вывести команду еще больше вперед.

После стартового свистка во втором тайме не прошло и пяти минут, как "Ростов" оформил комфортное преимущество. Шомурдонов, который пока сам забить не смог, оформил отличный пас на Алексея Ионова, отрезав всю оборону туляков, тот выходит один на один с вратарем и спокойно отправляет мяч за Нигматуллина - 0:2.

Два гола как будто закалили "Ростов", они кажется и не отдают мяч "Арсеналу", но на 60 минуте "Арсенал" активизируется. Завершить атаки не позволяют ошибки, но на 67 минуте после углового мяч получает Луценко. И аккуратно обработав мяч, Евгений отправляет его прямо в ворота - 1:2.

После того, как интрига оживает, оживляется и команда хозяев. Следует череда замен, но ни одна атака "Арсенала" чем-то приличным не заканчивается. На 79 минуте хозяева бездарно исполняют штрафной, мяч летит куда-то выше перекладины.

И на 82 минуте гости наказывают хозяев за ошибки. Наконец-то Шомуродов реализует свою мечту о забитом мяче - и еще один гол в копилке узбекского форварда, который сумел отлично обработать целевой пас от Зуева. 1:3

Казалось бы, уже ничего не может сделать "Арсенал", но на 94 минуте, в конце добавленного времени забивает в ворота Песьякова мяч Чаушич. Сам себе привез проблему голкипер "Ростова", неудачно отбивший мяч. Добивает Чаушич удачно - 2:3.

Итоговый счет 2:3, по делу выигрывает "Ростов" и забирает свои три очка. С семью очками команда Карпина поднимается в турнирной таблице и становится одним из главных преследователей рванувшего вперед "Зенита".

Теперь 4 августа "Арсенал" встретится в Саранске с Тамбовом. А 3 августа "Ростов" сыграет с "Уралом" - также на выезде.