Тамбов - Арсенал Тула 4 августа 2019 года: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура РПЛ

Матч Тамбов - Арсенал Тула состоится 4 августа на стадионе в Саранске, который в этом году стал домашним для новичка РПЛ. Прямая трансляция начнется в 16.30 по московскому времени, ее можно посмотреть на сайте kp.ru.

"Тамбов" встречает гостей отнюдь не в статусе явного аутсайдера. После встречи со "Спартаком", когда "волки" неожиданно сделали москвичей со счетом 2:0, от команды Григоряна можно ожидать всего. Сам матч получился очень ярким и интересным, и соперники столичного клуба на поле выглядели очень даже неплохо. До этого "Тамбов" играл с Зенитом и Локомотивом, и забивал в каждой игре.

А вот гости в мордовскую столицу приедут изрядно вымотанными. Среди недели они летали в Баку, где "всухую" проиграли Нефтчи в Лиге Европы. В прошлом же туре у "Арсенала" состоялась очень сложная игра с "Ростовом", завершившаяся со счетом 2:3.

Сейчас у Тамбова три очка, у "Арсенала" - четыре. И у хозяев есть все шансы побороться за сложную победу.

Статистика личных встреч Тамбов - Арсенал Тула

Раньше команды встречались только два раза, в Кубке России в 2017 и 2015 году. Неудивительно, "Тамбов" только в этом году поднялся из ФНЛ. Кстати, обе игры выиграл "Тамбов" со счетом 1:0.

Прямая онлайн-трансляция игры Тамбов - Тула Арсенал состоится 4 августа в 16.30 (мск) Смотреть ее можно на канале Матч.Премьер и на нашем сайте. Присоединяйтесь к просмотру.