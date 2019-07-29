2019-07-29T14:20:34+03:00
Общество

«Ездить на маршрутке с тремя детьми - это как дрессировать дракона»: откровения многодетной матери, решившейся на покупку машины

Мамочка троих детей рассказала, почему купила SKODA RAPID и как ей до этого удавалось доставить детей в школу, в больницу и в кружки и не сойти с ума
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Ольга уверена, что вчетвером без машины не справитьсяОльга уверена, что вчетвером без машины не справитьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Поездки в общественном транспорте с детьми частенько превращаются в настоящее испытание. С коляской в маршрутку не влезешь, в автобусе никогда не найдется пустых мест, а уж в час-пик такое путешествие становится просто опасным. Поговорили с мамочкой троих детей из Самары о том, какие сложности подстерегают таких как она в городской среде и почему без машины в городе просто не выжить.

Четырехколесное средство передвижения явно выигрывает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четырехколесное средство передвижения явно выигрываетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выходишь из дома и ждешь ненависти

Мне 35 лет и у меня трое мальчишек. Старшему — 10, а младшему только три. Живем мы около ипподрома, но по городу приходится передвигаться немало: у старшего спортивная секция в центре, на Самарской, с младшим месяц назад каждый день ездили в детскую больницу на Шверника, средний занимается в музыкальной школе — и тоже в центре.

Когда Мише еще не было года, мне приходилось несколько раз ездить в автобусе с коляской — несколько раз в центр города на встречу с работодателем, несколько раз в больницу. Не представляете, какой это квест: ты стоишь на остановке, мимо едут маршрутки — не твои, автобуса попробуй дождись, да еще и низкопольного! Например, на 61 маршруте — только "ПАЗики", и делай что хочешь.

Скоро и мужчины за руль сядут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скоро и мужчины за руль сядутФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поэтому, чтобы добраться от ипподрома до Струковского сада, приходится либо идти вниз на трамвай, либо в центре пешком добираться до цели. Но это еще полбеды. Беда начинается, когда ты с коляской пробуешь зайти в автобус, а рядом — еще двое твоих мальчишек. Нужно не потерять их, успеть втиснуться в транспорт и найти для себя место. Потом всю дорогу о тебя спотыкаются, держаться не за что. А однажды, когда я заходила с коляской, водитель начал закрывать двери и прищемил меня. Ужасно испугалась — и ничего не скажешь ведь!

Условия покупки оказались выгоднее, чем это ожидалось

Условия покупки оказались выгоднее, чем это ожидалось

Машина по цене мороженного

Обходятся все эти поездки недешево — 106 рублей за четверых в муниципальном транспорте, если же ехать на маршрутке - а у нас, например, до набережной только на 261 и доедешь - то выложишь 140 рублей. Естественно, почти все время мы пользовались такси — по цене почти тоже самое. Это тоже своеобразный квест: в комментариях пишешь, что нужно два детских кресла , приезжает водитель без них. В общем, мысль о покупке машины и для меня зрела уже давно. Мы отправились в салон.

Ольга оценила и комфорт управления, и отличные сервисы авто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга оценила и комфорт управления, и отличные сервисы автоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Права у меня появились только год назад, и я хотела машину аккуратную, не слишком большую, но чтобы мы с детьми могли поместиться. Конечно же на цену смотрели. Где-то через пару дней остановились на ŠKODA RAPID, пришли в этот салон не случайно, у мужа ŠKODA Octavia, для меня все оказалось привычным. Удобные сидения - можно хоть в Тольятти к родным ехать, дети не устанут. И самое главное — огромный багажник в 530 литров, туда помещаются детский велосипед, самокат, все покупки и еще место остается. Уже воспользовались и еще одной функцией - покупали стиральную машинки, сложили задние сиденья и привезли ее домой сами, не платили за доставку.

Из салона уезжали уже на новеньком авто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из салона уезжали уже на новеньком автоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для меня еще очень удобна система управления — так как я водитель неопытный, мне подходит система поддержания курсовой устойчивости, я так увереннее чувствую себя на дороге и знаю, что смогу в сложной ситуации нормально из нее выйти. Это позволяет мне не нервничать — в машине же дети. Цена, кстати, стала достаточно приятным сюрпризом. Я думала, что нам придется влезать в серьезные расходы, но мы получили 10% экономии по госпрограмме «Семейный автомобиль»* .

Пока мама выбирает автомобиль, Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока мама выбирает автомобиль,Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также представители салона рассказали о выгодной кредитной программе – кредит на новый ŠKODA RAPID всего за 6 000 руб./месяц **! В день — 200 рублей, минус одно мороженное на набережной!

Место найдется всем, правда, в пути нужно будет все же пристегнуться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Место найдется всем, правда, в пути нужно будет все же пристегнутьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

СПРАВКА "КП"

В разгар летнего сезона ŠKODA подготовила для клиентов выгодное предложение на приобретение автомобилей ŠKODA RAPID!

Подробности в Автомир Богемия Самара : (846)331-01-11

Условия покупки

Условия покупки

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бандиты в Минводах меняли детей на бронежилеты и автоматы: Как реальные подвиги спецназа становились сюжетами кинобоевиков
Управление «А» центра спецназначения ФСБ отмечает 45 лет. С легендарным бывшим командиром «Альфы» Геннадием Зайцевым мы поговорили о том, чем фильмы отличаются от жизни
Новости 24
В Самаре улица Куйбышева на один день стала местом притяжения любителей вкусно поесть
Самарцев попросили не заходить в воду пьяными и не заплывать за буйки
В Самарской области всем пляжем доставали из Волги тонущую «Ниву»
Подпольный детский лагерь в Тольятти, который нашли на улице Жилина, официально закрыли
Группу дятловцев мог убить метеорит: журналист объяснил появление огненных шаров над перевалом
В 2019 году самарцы называли своих детей Капитолинами, Ахилесами и Россиянами
Участники «Театрального Приволжья» показали свои спектакли на молодежном форуме «iВолга»
В женском баскетбольном клубе «Самара» планируют сделать ставку на местных воспитанниц
Хинштейн: В администрации нацпарка «Самарская Лука» прошли обыски
В Самаре мужчина за 26 тысяч пытался купить у полицейского информацию о мертвых людях
Самара станет первым российским регионом, где появится система «умного мусора»
В Самарской области выросла среднемесячная заработная плата
В Тольятти 45 человек около 2,5 часов тушили лесной пожар
Житель Тольятти прятал наркотики в траве и в деревьях
В Самарской области на «iВолге 2.0» прошел первый этап стратегического марафона по нацпроектам
Тольяттинский «Акрон» обыграл саратовский «Сокол» в Кубке России по футболу
В Самаре устроившего ДТП водителя привязали к столбу, чтобы не убежал
Самарцам предлагают отправиться в круиз по России на теплоходах компании «Созвездие» со скидкой
Житель Новокуйбышевска едва не остался без заграничного отпуска из-за долга в полмиллиона рублей
«Почему у вас кошка гремит?»: В Самаре ветврачи спасли «кошку-погремушку»
Дело о весеннем маловодье на Волге в Самарской области дошло до суда
Самарцы завоевали «золото» на чемпионате Европы по пляжному регби
В Самаре пройдет фестиваль в память об ушедших рок-музыкантах
В Самарской области для проведения переписи населения привлекут безработных, студентов и преподавателей
«Крылья Советов» отдали защитника Георгия Зотова в аренду «Оренбургу»
В Тольятти водитель самосвала не заметил тепловоз и угодил в больницу
Уехала учиться, а связалась с жрицами любви: в Самаре ищут девушку из Северобайкальска