2019-07-29T15:10:13+03:00
Общество

«Один спас, а другие стащили снасти!»: рыбак из Новокуйбышевска отыскал мужчину, который не дал ему утонуть в Волге

Мужчина упал в воду и уже не смог забраться обратно в лодку
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Новокуйбышевске рыбака спас его коллегаВ Новокуйбышевске рыбака спас его коллега
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Настоящая трагедия могла разыграться шестого июля на Волге в районе поселка Гранный. Мужчина 67 лет рано утром выехал на резиновой лодке на рыбалку. Опустив якоря и кормушку, стал доставать снасти и выронил в воду коробку с насадками.

- Я попытался поймать коробку рукой (хотя рядом лежал подсачек), потерял равновесие и упал в воду вниз головой в теплой одежде. Спасательный жилет я планировал надеть после того, как заброшу в воду удочку. И вот поплатился за беспечность! Сильное течение относило меня от заякоренной лодки. Пришлось снять с себя всю одежду, но доплыть до лодки не получалось! - рассказал рыбак корреспонденту КП-Самара.

Мужчина уже успел распрощаться с жизнью: он скинул всю одежду, но течение не давало приблизиться к лодке.

- Я только и успел подумать: "Как там моя Любанька без меня будет"! - делится переживаниями рыбак.

Но в тот день ему не суждено было погибнуть. Мужчина, рыбачивший неподалеку, увидел, что происходит что-то неладное, снялся с якоря и поспешил на помощь. К нему присоединился еще один рыбак. Вместе они вытащили Александра на берег. Тот поспешил домой переодеться, а потом вернулся и был шокирован тем, что из оставленной на берегу лодки пропали снасти.

- Видимо те, кто следил за моим спасением с берега, решили, что я больше не вернусь и сперли ящик. Что ж, на здоровье. Там одни ржавые крючки , да и самому ящику лет 20! Человек чуть не утонул, а они еще и имущество его украли, - сетует он.

Но больше всего Александра опечалило то, что он не смог сказать "спасибо" своим спасителям. Только и успел крикнуть вслед : "Как тебя зовут?". А герой ответил: "Володя. Празднуй второй день рождения. Помогать друг другу надо".

Но все-таки спасителя новокуйбышевский рыбак нашел:

- Я и через ГИМС запросы делал, всех замучил. Узнал адрес, ходил туда - нет никого дома, - признается он.

Оказалось, что Владимир Николаевич Комаров летом живет на острове - благодарному рыбаку все-таки удалось с ним встретиться, сказать "спасибо", пожать руку.

- А вот второго спасителя я так и не нашел. Хочу его поблагодарить через "Комсомолку!" И еще я хочу напомнить всем, что о правилах безопасности забывать не стоит, и на штрафы ГИМС обижаться не надо – сколько жизней дисциплина спасла. Ведь не всегда рядом может оказаться такой Владимир Николаевич Комаров, - резюмирует рыбак.

У вас тоже есть интересные истории? Вы хотите кого-то поругать или поблагодарить? Пишите на почту kpsamara@phkp.ru или кидайте свои рассказы в предложку ВКонтакте. Мы обязательно свяжемся с вами!

ИСТОЧНИК KP.RU

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