В Нижегородской области парень нацепил пакеты на руки и полетел

Странная история, которая чуть не закончилась трагедией, разыгралась в селе под небольшим городком Перевоз в Нижегородской области. 17-летний парень Денис рано утром 25 июля неожиданно проснулся. Ему захотелось чего-то необычного, поэтому тихо прокравшись мимо спящих родных, он вышел на улицу и направился на крышу четырехэтажки. С собой он захватил пакеты-маечки, которые надел на руки и, повернувшись спиной к краю крыши, прыгнул вниз. Так парень хотел полетать или плавно, как на парашюте, приземлиться на землю. Только вот стать новым Икаром у него не получилось. Аргумент гравитации был жестким.

- Парня доставили в больницу. У него контузия легких, тупая травма живота и пневмоторакс, - рассказал корреспонденту сайта kp.ru источник в правоохранительных органах. – Результаты экспертизы уже известны – пострадавший не был пьян.

17-летний Денис на учете у врача-психиатора не состоит. Живет с отцом, который руководит вокальной студией. Раньше у папы были проблемы с законом из-за кражи, а сейчас – с алкоголем. Сначала правоохранители подумали, что так парень хотел напугать отца. Но сам юноша с подобными умозаключениями не согласился.

Ранние прогулки не редкость для Дениса. Парень частенько ходил по улицам, когда все еще спали. В тот день Денис ушел из дома в районе 4 часов утра. Крышу он присмотрел за неделю до этого – выбрал здание повыше. За два дня парню начали сниться кошмары, а прыжок стал занимать все его мысли. Он часто просыпался и не мог больше ни о чем думать.

Чуть позже сам Денис объяснил - надел пакеты на руки, чтобы все выглядело смешнее.

Сейчас с парнем разговаривают врачи-психиаторы. Им и предстоит выяснить, что же стало причиной такого поведения.