2019-07-29T16:20:07+03:00
Происшествия

Нижегородский насильник из тюрьмы угрожает своей жертве-школьнице и требует деньги за ее "голые фото"

Молодого человека уже наказали, но он не унимается и собирается разместить интимные изображения в соцсетях
Михаил ГОРЮНОВ
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Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за нарушения законаМужчина неоднократно привлекался к ответственности за нарушения законаФото: соцсети
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Дикая история разыгрывается в Нижегородской области. 42-летний Евгений К., который уже несколько лет мотает срок в исправительной колонии за сексуальные домогательства до школьницы, вымогает деньги у своей бывшей жертвы - 14-летней Наташи (имя изменено) из города Выкса. В случае отказа, он обещает опозорить семью девочки.

- На днях 60-летняя заявительница обратилась в полицию. Она попросила огородить свою внучку Наташу от действий преступника. Мужчина угрожает выложить в сеть обнаженные фото Наташи, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Снимки зэк обещает разместить "ВКонтакте", создав там страницу от имени девочки. Эротические кадры ему Наташа присылала сама около двух лет назад. Говорят, что Евгений вынуждал ее это делать. К слову, за это его тоже тогда осудили, вменив статью 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера.

Свои преступные действие Евгений совершает прямо из колонии Фото: соцсети

Свои преступные действие Евгений совершает прямо из колонииФото: соцсети

- 23 июля Евгений написал Наташе сообщение "ВКонтакте". Он попросил ее переслать на номер его мобильного 3600 рублей. Если она этого не сделает - ее обнаженные снимки появятся в сети, - рассказывают "Комсомолке" правоохранители. - Правда, переписку предоставить школьница пока не может. У нее не получается зайти на свою страницу "ВК".

Отметим, шантажирует девушку сиделец уже не первый раз. Аналогичное заявление родные Наташи подавали в полиции в начале года - 9 января. Материал перенаправили в следственный комитет, но, видимо, там разбирательства застопорились. Сейчас проверять информацию также будут в СК. Если слова Наташи и ее бабушки подтвердятся, на вымогателя заведут уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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