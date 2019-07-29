«Больше тех, кто пытается флиртовать, а не оскорблять»: девушка-киберспортсмен из Самары победила во всероссийском турнире по League of Legends

Как вы представляете себе киберспортсмена? Того, кто зарабатывает тем, что играет в компьютерные игры? Понятно, что сейчас киберспорт настолько популярен и развит, что подогнать всех под единый образ – это глупо, но все же в голове сразу возникает долговязый сутулый парень в очках. Если вы никогда не сталкивались с киберспортом, то для вас к этому образу добавляется и то, что этот парень школьник, да еще и прыщавый, нестриженный и зажатый. Заметьте, я везде говорю, что это парень и все нормально – образ складывается.

А как на счет красивой 23-летней девушки? Что-то не сходится, верно? И не у вас одних. В киберспортивной среде к Анне Маслаковой многие тоже относятся предвзято. И зря. Девушка – очень опасный кибер-боец. Это она доказала на прошедшем недавно в Москве финале первого сезона Лиги Gambit – турнире сотового оператора МТС, на котором молодые спортсмены могут пробиться в профессиональный киберспорт. Анна вместе со своей командой победила в дисциплине League of Legends (или просто LOL).

- Финал оставил массу приятных и зажигательных воспоминаний, - делится девушка. - Часто вспоминаю о том, как все нас поддерживали, старались ради того, чтобы все получилось, искренне болели за каждую из команд, желая удачи и победы. Я иногда смотрела на операторов, и если что вдруг происходило - они действительно переживали за нас! А после предпоследней игры пожелали нам большой удачи. Это было очень мило.

Тронуло девушку и отношение болельщиков.

- После победы зрители подходили ко мне, поздравляли с победой, а некоторые даже обнимали. Я их не знаю, но мы все как будто разделили чувство победы между собой. Они, как и я, были рады! – вспоминает Анна. - Конечно, стоит сказать и о наших менторах. Я потом пересматривала трансляцию и увидела, как трогательно они переживали и болели за нас. Это очень многого стоит, я считаю! Я действительно очень рада, что мне довелось не только побывать, но и лично поучаствовать в финале - столько эмоций, определенно, я еще не испытывала ни на одном мероприятии.

Готовиться помогали мотивация, задор и любящий человек рядом

К турниру девушка готовилась долго и тщательно. И до последнего не была уверена, что поедет в Москву.

- Месяц тренировок - как индивидуальных, так и командных - для меня шел в плане загрузки очень плотно. Я загорелась идеей – сказала себе, что хочу участвовать в лиге изначально как основной саппорт в команде, а потом, что хочу помочь своей команде побороться за первое место в финале, и горела этим до последнего, - рассказывает Анна, - Может, тренер уже давно решил, кого он выберет на роль саппорта, но я этого не знала, поэтому старалась, тренировалась и переживала за это место до последнего. Все-таки второй саппорт играл достаточно неплохо. Это знание и собственный задор, свои желания очень помогли мне улучшить навыки и прокачать скилл - я никогда так быстро не развивалась. И если сейчас оглянуться назад, хочется сказать, что благодаря лиге, тренеру и собственной мотивации я смогла прыгнуть выше своей головы.

Однако был еще один элемент, который внес огромный вклад в развитие Анны как киберспортсмена. Это ее молодой человек, с которым они вместе почти полтора года.

- Конечно, мотивация, тренер и запал - это хорошо, но ничего этого не было бы без поддержки моего молодого человека. Он гораздо лучше и выше меня по уровню и скиллу, но именно он поддерживал меня, когда я не видела результатов своих тренировок, он помогал мне, сидел со мной, рассказывал и играл. Смотрел повторы игр. Можно сказать, тоже выступал в роли тренера. Он был со мной рядом во время финала - никто не видел, но он писал мне очень много сообщений со словами поддержки. Постоянно. Все часы, которые мы играли. И радовался как ребенок, когда мы выиграли. Он тоже сделал очень много для меня, думаю, если бы его не было, я бы не смогла достичь того, что имею сейчас.

До LOL перепробовала многое

К League of Legends Анна пришла не сразу. Сначала перепробовала массу игр. Counter-Strike, Lineage, Point Blank и многое другое. Но все как-то не подходило. Однообразный гемплей быстро надоедал. Была и Dota. Но тут подвело «железо».

- Тогда у меня был не очень качественный ноутбук в плане «железа», он откровенно умирал, поэтому в Доту мне удалось поиграть недолго, хотя она мне очень нравилась. Туда меня активно звали одноклассники в школе, мы даже играли все вместе и меня долго учили, но «железо» решало все. После ряда крупных обновлений в Доте, когда у меня наконец появились ресурсы для игры, я попробовала сыграть в нее снова, и мне, как ни странно, не понравилось. Пропало желание, - вспоминает Анна.

Тогда друзья предложили попробовать LOL.

К турниру девушка готовилась долго и тщательно. И до последнего не была уверена, что поедет в Москву.Фото: Предоставлено героем публикации

Не самый простой путь

Попробовала – понравилось. А потом и затянуло. Друзья какое-то время поиграли и бросили, а Анна осталась.

- Сначала играла одна, потом нашла друзей, с некоторыми до сих пор хорошо общаюсь. Так меня лига и не отпустила, - отметила девушка.

Сказать, что Анна Маслакова пошла по непростому пути, совсем ничего не сказать. League of Legends в СНГ развит слабо, и пробиться на самый верх очень трудно. Однако у девушки есть поддержка в лице друзей и любимого человека, а также желание идти дальше.

- Какие дальнейшие планы? Продолжать тренироваться. Цель – хорошо себя показать на буткемпе [тренировочный лагерь для команд и игроков], улучшить свои навыки и персональный скилл игры как в соло, так и в команде, - рассказывает Анна.

Девушка собирается сделать все, чтобы состояться как киберспортсмен. Однако и запасной вариант у Анны есть. У нее уже есть высшее образование – она окончила вуз в Москве по специальности «Зарубежное регионоведение», а также уже поработала с переводами с китайского языка.

- Китайский язык занимал подавляющую часть моего времени, но при этом я успевала играть в LOL в свободное время, - отметила Анна. - Так как я немного старше людей в моей команде, мне уже удалось приобрести некоторый опыт работы в других областях, и, несмотря на то, что работа с китайскими переводами мне понравилась, к сожалению, пока что я не нашла комфортных условий работы для себя, зато киберспорт меня целиком привлекает и интересует. Поэтому я определенно буду стараться связать свою жизнь с ним. Если не получится - определенно буду пытаться еще. И я была бы счастлива, будь у меня возможность совместить две любимые отрасли.

Девушка не перестает развиваться. Сейчас она планирует заняться чем-то творческим: начать стримить или работать над чем-нибудь в фотошопе. Про языки Анна тоже не планирует забывать.

Киберспорт только для парней?

И все же киберспорт – это пока мужской мир. Девушки там встречаются редко. Анне иногда приходится сталкиваться с дискриминацией по половому признаку.

- Бывали моменты, что когда тиммейты (или тиммейт) [игроки одной команды] узнают, что ты девушка, у них к тебе складывается неоднозначное отношение. Были люди, которые оскорбляли меня различными способами на протяжении всей игры. К счастью, таких случаев было не так много. Были люди, которые пытались со мной флиртовать. Таких людей уже больше, - призналась девушка.

По словам Анны, больше всего в людях она ценит трезвую адекватность:

- Это когда человеку безразлично, кто играет против него или с ним в команде, такие люди становятся ценными тиммейтами и порой даже друзьями. Но я понимаю, что и те и другие, и даже некоторые адекватные люди, будут относиться ко мне по-другому просто из-за того, что узнали, что я девушка. Не скажу, что часто такое происходит (особенно в последнее время), просто потому, что стараюсь писать в чат гораздо меньше, по большей степени что-то веселое и знакомым, и, соответственно, не раскрываю пол. Поэтому не могу сказать, что меня это задевает или беспокоит. На крайний случай есть mute all.