В Новокуйбышевске прошел Экофестиваль

Прошлая неделя в Самарской области выдалась горячей для кондиционеров - всепроникающая жара заставила их работать на полную катушку и в автомобилях, и в помещениях. А в новокуйбышевском парке Победы, где проходил ежегодный экологический фестиваль, с июльским зноем великолепно справились величественные дубы. Прохлада, которую деревья посреди городской «раскаленной сковородки» с легкостью обеспечили участникам праздника, - лучшее свидетельство в пользу сбережения природы. Об этом же шла речь на всех площадках, традиционно организованных на территории парка нефтепереработчиками. А именно: о том, что растения и животные - наши лучшие друзья, а мусор и безответственное отношение к природе - их враги. А значит, и наши!

НЕ МУСОР, А МАТЕРИАЛ!

Рой цветоводов замечаешь, едва спустившись по ступеням в парк: здесь за длинными столами копошатся в земле мальчишки и девчонки, которых заинтересовал мастер-класс по посадке комнатных растений. Маленький Дима, придерживая бегонию одной рукой, другой орудует совочком - засыпает молодые корешки почвой. Это кашпо с цветком он унесет домой, и кто знает - может быть, вскоре на подоконнике ему составят компанию другие растения, а случайный опыт посадки перерастет в хобби на всю жизнь.

- Это не первый опыт, - улыбается его мама Наталья Васильева. - В детском клубе Дима уже как-то сажал редиску - было такое задание. А на экологическом фестивале мы уже не впервые - участвовали в прошлом году.

- Я знаю, что такое экология, - серьезно подтверждает Дмитрий. - Нужно беречь природу: не мусорить, не разводить костры, а сажать деревья.

Неподалеку на глазах публики происходит рождение арт-объекта - огромная чайка «обрастает» глянцевыми перьями, которые здесь же ребята вырезают из обычных пластиковых бутылок.

Пластиковые бутылки и ловкость рук - арт-объект готов!Фото: Елена СБОРНОВА

- В школе мы сдаем макулатуру, убираем территорию, приводим в порядок детские площадки, - рассказала шестиклассница Соня Хазова, придавая форму очередному «перышку». - Природа нуждается в нашей защите, это важно, потому что каждый из нас - часть окружающего мира, воспитан им и должен отдавать свой долг.

На баскетбольной площадке растет шедевр другого свойства. Анна вместе с другими мамами наблюдает, как их дети раскрашивают замок из… картона - упаковочных коробок из-под крупногабаритной техники.

- Сын хорошо знает, как беречь природу, - с гордостью говорит Анна. - Мы даже сочинили экологическую сказку для конкурса в детском саду и заняли первое место! А на этот фестиваль каждый год ходим - что-то новое узнаем, станции всегда разные, интересные.

- Мы сочинили познавательную сказку о том, что нельзя загрязнять воду, - дополняет мамин рассказ Вадим. - Главный герой - мальчик, который выпил воды и заболел. Конечно, нужно еще и руки с мылом мыть, но чистая вода - это тоже очень важно. А чтобы помочь окружающему миру, нужно оставлять после себя как можно меньше мусора, всегда плотно закрывать кран, не нарушать законы природы.

Не умеешь сажать цветы? Учись!Фото: Елена СБОРНОВА

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ… ТРАДИЦИЯ

На экофесте ребятам рассказали, что соблюдать экологическую чистоту важно не только в природе, но и в своем собственном теле. Силачи из шоу «Витязи» показали, какие трюки может творить здоровый дух в здоровом теле. А здоровьесберегающие возможности можно было потренировать на площадке йоги - под руководством опытного инструктора желающие старались обрести внутренний баланс. И, конечно, не обошлось без интригующего научного шоу, сверкающих мыльных пузырей, веселых викторин, батута, конкурсов и подарков. Ребята не только отлично провели время, но и узнали больше о флоре и фауне родного края и о том, что может сделать конкретно каждый для того, чтобы он оставался цветущим.

- На нашем градообразующем предприятии каждый человек - от рабочего до директора - понимает степень ответственности за экологическую обстановку в городе и регионе, - говорит заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО «НК НПЗ» Даниил Костин. - Но экология касается не только промышленников, это дело каждого жителя, ведь на качество окружающей среды влияют не только технологические процессы, но и бытовые. И очень важно донести до горожанина, что любой его шаг должен быть осознан с экологической точки зрения, ведь он может повлиять на благополучие его потомков. Банальные истины мы стараемся доносить детям, ведь за ними - будущее.

И, конечно, фотосессия с клоунами, белым медведем и лесной феей.Фото: Елена СБОРНОВА

Экофест - большое ежегодное мероприятие. И это не единственный экологический праздник для широкой общественности: более сжатым форматом, но не менее значимыми по содержанию заводчане проводят экологические мини-фестивали в детском лагере имени Юрия Гагарина, на базе отдыха «Утес».

- Проведение экофеста стало доброй традицией и важным мероприятием для нашего города, - улыбается и.о. руководителя департамента экологии администрации г.о. Новокуйбышевск Елена Тарасова. - Вот уже шестой раз Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод организует и проводит его при поддержке городской администрации для подрастающего поколения. Цель проста: привлечение внимания жителей города к проблемам экологии, формирование экологической культуры и грамотности, ответственности молодежи перед окружающей средой. И все это - в форме игры: весело, интересно, позитивно и полезно для каждого участника.

До самого вечера в парке Победы звучали музыка и детский смех. Кто-то принял участие в фестивале впервые, кто-то - аж в шестой раз. Не факт, что после мероприятия каждая пластиковая бутылка превратится в поделку. Зато мимо урны не пролетит!