Бывший футболист сборной России Александр Самедов завершил карьеру

Бывший футболист сборной России, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев Советов» Александр Самедов завершил карьеру игрока. Об этом полузащитник объявил на своей странице в Инстраграм.

- Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего! Благодарю Всевышнего за предопределённый для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце! – написал Самедов.

Далее полузащитник отметил хештегами все клубы, за которые выступал, а также сборную России.

Александру 35 лет. Он родился в Москве и является воспитанником местного футбола. Почти всю карьеру Самедов провел в столице, уехав из Москвы только на год – в самарские «Крылья Советов».

В Самару полузащитник перебрался после того, как «Спартак» - один из главный клубов в карьере Самедова - расторг с ним контракт.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Двумя главными клубами в карьере Самедова стали «Спартак» и «Локомотив». И в стан в красно-белых, и в стан «железнодорожников» полузащитник возвращался после ухода. Кроме того, успел Самедов поиграть за «Динамо» и «Москву».

В сборную Александр попал довольно поздно – когда ему было 27 лет. Однако за национальную команду Самедов провел на поле 53 матча и отметился 7 забитыми мячами. Помог полузащитник нашей команде и на историческом домашнем чемпионате мира-2018. Тогда ему было 34 года.

Последним клубом на профессиональном уровне для Александра Самедова стали «Крылья Советов». В Самару он прилетел после того, как «Спартак» разорвал с ним контракт, по официальной информации по обоюдному согласию сторон. В «КС» опытный полузащитник перебрался в зимнюю паузу сезона 2018/2019. Согласился на значительное понижение в зарплате ради того, чтобы играть.

В первом же матче за новую команду Самедов помог «Крыльям» сыграть вничью со своим бывшим клубом «Локомотивом».

В Самаре Александр словно преобразился, вновь почувствовал себя молодым, азартным. Он очень органично вписался в команду Миодрага Божовича и на какое-то время стал чуть ли не ее основным элементом. Но поиграть еще помешала травма. На 34 минуте игры с «Уфой» Самедов почувствовал дискомфорт в ноге, попросил замену. Тогда никто и подумать не мог, что этот матч станет для Александра последним в карьере.

А ведь за «Крылья» он успел сыграть только 9 встреч. Мог и больше, но в таком возрасте любая травма - и можно вешать бутсы на гвоздь. Спросите у одноклубника Самедова Сергея Корниленко.

Последний матч Самедова-футболиста – игра «Крыльев Советов» с «Уфой».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Александр пропустил остаток сезона, но был готов продолжить карьеру. В мае он заявил, что либо закончит сейчас, либо восстановится и отыграет еще один сезон. И предложения от клубов были. В том числе из-за рубежа.

Однако восстановиться не получилось. Самедов закончил с футболом. Но как игрок. Не исключено, что Александр может попробовать себя в качестве тренера. Ждем с нетерпением.