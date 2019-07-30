2019-07-30T13:01:41+03:00
Спорт

Бывший футболист сборной России Александр Самедов завершил карьеру

Последним клубом полузащитника стали самарские «Крылья Советов»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В прошлом сезоне Самедов получил травму. Видимо, она и повлияла на решение футболиста.В прошлом сезоне Самедов получил травму. Видимо, она и повлияла на решение футболиста.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Бывший футболист сборной России, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев Советов» Александр Самедов завершил карьеру игрока. Об этом полузащитник объявил на своей странице в Инстраграм.

- Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего! Благодарю Всевышнего за предопределённый для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце! – написал Самедов.

Далее полузащитник отметил хештегами все клубы, за которые выступал, а также сборную России.

Александру 35 лет. Он родился в Москве и является воспитанником местного футбола. Почти всю карьеру Самедов провел в столице, уехав из Москвы только на год – в самарские «Крылья Советов».

В Самару полузащитник перебрался после того, как «Спартак» - один из главный клубов в карьере Самедова - расторг с ним контракт. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В Самару полузащитник перебрался после того, как «Спартак» - один из главный клубов в карьере Самедова - расторг с ним контракт.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Двумя главными клубами в карьере Самедова стали «Спартак» и «Локомотив». И в стан в красно-белых, и в стан «железнодорожников» полузащитник возвращался после ухода. Кроме того, успел Самедов поиграть за «Динамо» и «Москву».

В сборную Александр попал довольно поздно – когда ему было 27 лет. Однако за национальную команду Самедов провел на поле 53 матча и отметился 7 забитыми мячами. Помог полузащитник нашей команде и на историческом домашнем чемпионате мира-2018. Тогда ему было 34 года.

Последним клубом на профессиональном уровне для Александра Самедова стали «Крылья Советов». В Самару он прилетел после того, как «Спартак» разорвал с ним контракт, по официальной информации по обоюдному согласию сторон. В «КС» опытный полузащитник перебрался в зимнюю паузу сезона 2018/2019. Согласился на значительное понижение в зарплате ради того, чтобы играть.

В первом же матче за новую команду Самедов помог «Крыльям» сыграть вничью со своим бывшим клубом «Локомотивом».

В Самаре Александр словно преобразился, вновь почувствовал себя молодым, азартным. Он очень органично вписался в команду Миодрага Божовича и на какое-то время стал чуть ли не ее основным элементом. Но поиграть еще помешала травма. На 34 минуте игры с «Уфой» Самедов почувствовал дискомфорт в ноге, попросил замену. Тогда никто и подумать не мог, что этот матч станет для Александра последним в карьере.

А ведь за «Крылья» он успел сыграть только 9 встреч. Мог и больше, но в таком возрасте любая травма - и можно вешать бутсы на гвоздь. Спросите у одноклубника Самедова Сергея Корниленко.

Последний матч Самедова-футболиста – игра «Крыльев Советов» с «Уфой». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Последний матч Самедова-футболиста – игра «Крыльев Советов» с «Уфой».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Александр пропустил остаток сезона, но был готов продолжить карьеру. В мае он заявил, что либо закончит сейчас, либо восстановится и отыграет еще один сезон. И предложения от клубов были. В том числе из-за рубежа.

Однако восстановиться не получилось. Самедов закончил с футболом. Но как игрок. Не исключено, что Александр может попробовать себя в качестве тренера. Ждем с нетерпением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Прокуратура проверит законность назначения Натальи Ржевской на пост замглавы самарского минЖКХ
Самарская сетевая компания реконструирует подстанцию для подключения многодетных семей Отрадного
К концу лета на Крымской площади в Самаре появится сухой фонтан и мозаичное панно
В Самарской области 30 июля был побит температурный рекорд 116-летней давности
Самарская ракета «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» успешно стартовала с космодрома Плесецк
Футбольная команда девочек из Самары победила на международном турнире в Дании
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров оценили проекты участников iВолги 2.0
МФК «Динамо Самара» подписал своего лучшего бомбардира Владимира Саносяна
В Самаре на Пугачевском тракте забил многометровый гейзер
В Самарской области свиноферму обвинили в массовой гибели рыбы в Тростянке
В Самаре пассажиры автобуса защитили кондуктора автобуса № 67 от слишком рьяных контролеров
Хоккеисты «Лады» победили «Челмет» в первом контрольном матче межсезонья
Приставы сделали машины сызранца неликвидными из-за долга по налогам
Билайн добавил опции для глухих и слабослышащих в тариф «Социальный пакет»
Губернатор пригрозил отправить в черный список проектировщика детского сада в Курумоче
В Самаре «Алладин» отсудил у города квартал в Промышленном районе
В Самаре горожане выступят в защиту конституционных прав
В Самарской области из-за опасности пожаров запретили охотиться на дичь
Под Самарой женщина на «Рено» не справилась с управлением и устроила ДТП с 8 пострадавшими