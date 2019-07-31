2019-07-31T12:29:15+03:00
Экономика

Сервис Одобрим - удобная площадка для подбора финансовых предложений

Кредиты, кредитные карточки, депозиты и другие банковские продукты — вопросы, имеющие значение для каждого современного человека
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Работающие люди периодически сталкиваются с необходимостью получить денежную ссуду, вложить собственные средства под проценты или провести рефинансирование существующего кредита. Возможностей для этого на финансовом рынке существует много, но ориентироваться в них довольно сложно.

Новый сервис https://odobrim.ru/ может сделать процесс подбора финансового продукта более простым. Сайт работает, как агрегатор банковских предложений — пользователь может быстро найти именно тот продукт, который подходит ему по индивидуальным параметрам.

Сервис Одобрим — как работает сайт

Банковские предложения рассчитаны на людей с разным уровнем дохода и разными жизненными обстоятельствами. Иногда самостоятельный подбор кредитного предложения приводит к тому, что человек получает от банков отказ за отказом. В свою очередь, это негативно отражается на последующих обращениях — банки испытывают меньше доверия к потенциальному заемщику, не добившемуся одобрения в других структурах.

Грамотный изначальный подбор кредитного продукта может сократить сроки получения кредита или кредитной карты. При использовании сервиса Одобрим необходимо:

- указать в специальной форме свои требования к финансовому продукту — например, сроки и сумму кредита, собственные данные, уровень дохода и финансовые возможности;

- запустить систему поиска — на основании введенных данных сервис произведет подбор и предоставит те банковские предложения, которые отвечают требованиям пользователя;

- изучить предложенные варианты — они могут незначительно отличаться в деталях, поэтому следует выбрать самое удобное предложение;

- отправить запрос в банк и получить одобрение в установленные сроки практически со стопроцентной гарантией.

Сервис Одобрим направлен на то, чтобы в быстрой и удобной форме помочь пользователю отыскать идеальное кредитное предложение без получения лишних отказов.

Одобрим — лицензированный сервис подбора финансовых продуктов

Сайт имеет лицензию на деятельность от Центробанка РФ, при этом его использование совершенно бесплатно. Сервис сотрудничает с более чем 70 банками и кредитными организациями — все найденные предложения отличаются надежностью.

Важно отметить, что вводить личные данные при составлении запроса совершенно безопасно для пользователей. Системы шифрования сервис использует надежные, поэтому информация остается конфиденциальной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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