2019-07-31T14:31:31+03:00
Общество

Погода в Самаре на август 2019 года: последний месяц лета начнется с дождей

Синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре на август 2019 года и каких природных катаклизмов мы можем ожидать
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Август все же остается летним месяцемАвгуст все же остается летним месяцем
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Лето заканчивается, в Самарской области оно в этом году оказалось достаточно умеренным. Наступает последний летний месяц и по прогнозам синоптиков погода на август в Самаре в 2019 году не будет удивлять какими-то неожиданными переменами.

Согласно обобщенным данным, обычно в первой половине августа бывает жарко, а к концу погода делается неустойчивой, однако температура воздуха остается теплой.

- Дни становятся короткими, утром холодно, с севера все чаще начинает проникать арктический воздух, - говорят синоптики Приволжской УГМС.

По их данным август в Самаре начнется с дождей. В регионе будет прохладно. 1-го августа температура будет 13-18 градусов, ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с. Местами пройдет сильный дождь. Во вторник 2-го августа немного потеплеет - до +21 градуса. Возможны грозы, но все же по большей части по области пройдут кратковременные дожди. Подобная же погода ожидается и в среду.

- К концу недели осадки постепенно прекратятся, но температура воздуха пока останется ниже климатической нормы, - отмечает сотрудница Приволжской УГМС Елена Чегодаева.

По прогнозам Гидрометцентра дожди продолжатся и 5-6 августа. А вот 3-4 августа будет переменная облачность.

Кстати, согласно народным поверьям, 2 августа отмечается День Ильи Пророка. Считается, что после этой даты вода в водоемах становится холодной и купаться уже сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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