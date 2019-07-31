Поймали, чтобы отпустить: в Волге стало на две тысячи мальков стерляди больше

Стерлядь занесена в Красную книгу Самарской области. На уменьшение популяции повлияло множество факторов: экология, браконьеры. Без вмешательства человека ситуацию не изменить. Благодаря рыбоводному хозяйству в Винновке в реку уже выпущено более полутора миллионов маленьких рыбок. Национальный парк «Самарская Лука» и филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» тоже внесли лепту в общее дело, чтобы редкая рыба перестала быть редкой.

Совсем скоро эти малыши окажутся на воле.

В свободное плавание молодь стерляди отправляется в возрасте около двух месяцев. За это время мальки, выращенные из инкубированных астраханских икринок, достигают веса три-пять граммов, вырастают до 10 сантиметров. Любопытные малыши высовывают длинные носики из воды, переворачиваются кверху брюшком. Так и хочется погладить. Но руками их трогать ни в коем случае нельзя – из-за разницы температур. Капризную рыбку заботливо выращивают при температуре 20 с небольшим градусов, кормят качественным голландским кормом.

Поймать шуструю молодь непросто.

Из специальной ванной молодь перемещают в небольшие ведерки. Сотрудники национального парка «Самарская Лука» и Жигулевской ГЭС с удовольствием принимают участие в необычной рыбалке.

Такими сачками ловят стерлядь

Ловят мальков специальными сачками – плоскими, чтобы не нужно было прикасаться к рыбке руками. Поймать шустрых «детей» непросто. Они юркие и непоседливые, разбегаются от сачка в разные стороны.

Директор национального парка «Самарская Лука» Александр Губернаторов, директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов и председатель думы г.о. Жигулевск Юрий Смеловский тоже вооружились сачками.

Директор национального парка «Самарская Лука» Александр Губернаторов, директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов и председатель думы г.о. Жигулевск Юрий Смеловский тоже вооружились сачками.

Организаторы акции ставят перед собой несколько целей. Первая, и основная, конечно, чтобы стерляди в Волге было не меньше, а может быть, и больше, чем сто или двести лет назад. А вторая – привлечение внимания к экологическим проблемам великой русской реки.

- Многие редкие сегодня растения и животные завтра могут исчезнуть, - считает директор национального парка «Самарская Лука» Александр Губернаторов. – Хорошо, что есть энтузиасты, которые выращивают молодь, и предприятия, такие как Жигулевская ГЭС, которые занимаются реализацией таких проектов. Это очень теплое мероприятие, радостное. Сегодня сюда приехали сотрудники парка, которые воочию увидели, ради чего мы все работаем.

Стерлядь перед взвешиванием.

Отец Лука – один из монахов, который занимается выращиванием царской рыбы. Он рассказывает, что рыбоводческое хозяйство будет развиваться. Здесь же, в монастыре, растят маток – самок стерляди. Когда им исполнится шесть лет, монахам не надо будет закупать икру в Астрахани. Будет своя!

- Осетровые рыбы - донные, это значит, они фактически выполняют функцию санитаров реки. Поедают мелкий органический мусор. Поэтому значение таких акций переоценить сложно, - объясняет отец Лука.

Бассейн опустел. Скоро в нем будут плавать новые мальки.

С поставленной задачей ловцы справились. Две тысячи мальков пойманы. Чтобы быть отпущенными.

«Такси» для стерляди: на этой машине молодь отвезут к Волге.

Восстановление популяции стерляди – дело государственной важности.

- Мы обязательно считаем количество выпускаемой рыбы: с момента, когда она оказалась в Волге, рыба находится под охраной государства, - говорит государственный инспектор Средневолжского территориального управления Росрыболовства Владимир Кадушников. – Организаторы сегодняшней акции филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», за что им, конечно, спасибо.

Эта работа необходима. Деятельность крупных промышленных предприятий приводит к уничтожению нерестилищ. Браконьеры не дают рыбе вырасти до возраста 5-7 лет, когда она может принести потомство. Поэтому биоресурсы нужно восстанавливать искусственным путем.

- Усилиями рыбхозяйства, ведомственных заводов Росрыболовства при поддержке ведущих предприятий региона, поголовье стерляди постоянно растет. Вид находился на грани исчезновения, но, возможно, скоро стерлядь перестанет быть краснокнижной рыбой, - надеется Кадушников.

Дорога к свободе.

От монастыря до Волги – буквально сто метров.

В добрый путь!

По специальным лоткам молодь «едет» в Волгу. Перед этим стерлядь сутки не кормили. Это делается, чтобы «замотивировать» рыбу на поиск пищи, а, следовательно, и скорейшую адаптацию в новых условиях. Еды для стерляди в Волге достаточно.

Участники акции провожают стерлядь в новый дом.

«Болельщики» с причала следят, как рыбка отправляется в свободное плавание.

иректор Жигулевской ГЭС Олег Леонов: «До встречи в следующем году».

Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» уже не в первый раз проводит такую акцию.

- Мы давно сотрудничаем с национальным парком «Самарская Лука», совместно реализуем различные экологические проекты. Акция по выпуску молоди стерляди в Волгу – одна из них. Гидроэдектростанция всегда поддерживает все проекты, связанные с экологией воды. Поэтому для нас этот проект особенно значим. Эта акция уже стала традиционной. Мы обязательно вернемся сюда в следующем году: эмоции самые яркие, их хочется испытывать вновь и вновь, - говорит директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов. И выражает огромную благодарность монахам Свято-Богородичного Казанского монастыря за их ежедневный кропотливый труд по выращиванию стерляди.