«Мама выбежала с одной босоножкой!»: пенсионеры успели спасти документы и внучку из пожара на улице Волгина

- Это очень страшно, друзья! Мои родители в один миг лишились всего. Нет у людей теперь ничего. Папа выбежал в тапочках, мама успела схватить одну летнюю босоножку…. Ребята, вы спрашиваете, что им сейчас нужнее? Нужно все. Одежда нужна, обувь… Спасибо всем, кто уже откликнулся. Много незнакомых мне людей присылают по 50, 100 рублей. Спасибо! Любая помощь сейчас бесценна, - такое обращение опубликовала в своем Инстаграме жительница Самары Лилия Моренко и показала страшные кадры – что осталось от дома ее родителей.

От пожаров пострадали 4 дома, жертв нет.Фото: Instagram.com

Пожар на улице Волгина 30 июля уничтожил четыре дома. Примерно в 18-30 вспыхнуло здание социальной гостиницы на улице Волгина, 19. Огонь быстро перекинулся на соседние здания, ведь застройкам в этом районе очень плотная.

- Моя пятилетняя дочка гостила в этот день у бабушки с дедушкой. Мама говорит, что все было спокойно, а потом позвонили соседи: «Выходите, горим!». Она что успела схватить, с тем и вышла. В охапку внучку, обувь и зимнюю куртку успела взять. Папа тоже куртку взял и документы. Ну и деньги какие-то, какая у пенсионеров заначка? Все остальное сгорело. Нет теперь ничего, - рассказала «КП»-Самара» Лилия Моренко. – Дочка моя перепугалась, конечно. А еще кошка у нас пропала в дыму. То ли погибла, то ли убежала. Найти не можем.

Лилия выложила в сеть видео сгоревшего родного домаФото: Instagram.com

Ночевали пенсионеры Мишины в квартире матери хозяйки дома. Тоже испытание – ведь люди, которые 20 лет жили на земле, в городских квартирах задыхаются.

- Они у меня простые люди маме 57 лет, отцу 59. Мама зубным техником работала, папа перед пенсией тоже трудился, как мог, работал на себя. Дом этот они все 20 лет достраивали, утепляли. Вложили в него всю душу. Теперь восстанавливать все, - переживает Лилия.

По словам девушки, специалисты горадминистрации никакой помощи пока им не предлагали.

За несколько часов от уютного дома остались лишь обгоревшие стены.Фото: Instagram.com

- Конечно, мы будем собирать документы на все компенсации, какие родителям положены по законам, - отмечает Лилия. - Но прямо сейчас у них нет ничего. Огромное спасибо всем, кто откликается. Размеры одежды и обуви родителей я опубликовала в соцсетях и радует, что Самара не без добрых людей!

Лилия просит для своих родителей одежду и обувь.Фото: instagram.com

Напомним, в пожар на улице Волгина в Самаре по предварительной версии МЧС начался из-за детской шалости. Пострадало здание социальной гостиницы, где проживали выходцы из соседних республик, а также два жилых дома по соседству и нежилое угловое здание на пересечении с улице Промышленности, где располагался офис пивного магазина. Никто из людей не пострадал. Тем, кому некуда было пойти, предоставили временное убежище в школе № 59 на улице Белгородской, 2.