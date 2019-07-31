2019-07-31T16:45:10+03:00
Общество

"И работа близко!" Почему молодые медики выбирают район Кошелев

Для проекта "Жизнь в стиле К" свою историю рассказала молодой врач Валерия Харченко
Анастасия МЫШКИНА
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Валерии Харченко нравится и жить, и работать в КошелевеВалерии Харченко нравится и жить, и работать в Кошелеве
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В новый район Валерия Харченко переехала шесть лет назад. Она родила двоих детей, устроилась работать в поликлинику №1 врачом-отоларингологом. Хорошая работа и пациентов много - в районе живет большое количество молодых семей, так что на недостаток визитеров жаловаться не приходится.

Своими впечатлениями от жизни в районе Валерия поделилась в проекте "Жизнь в Стиле К".

- Свой отдельный городок, напоминал заграницу, новое жилье, разноцветные дома. Все было так ярко и здорово! Здесь очень много детских площадок, есть где погулять с детьми. Им три года, но им все нравится здесь, - рассказывает она.

Сейчас новая жизнь врача радует: до работы быстро добираться, дети рядом, они устроены в детский садик. А еще здесь строят новую школу: комфортно не только работать, но и жить.

Другие истории людей, которые смогли найти новые возможности для своего развития и жизни, после переезда в "Кошелев", смотрите и читайте в других текстах нашего проекта.

Район "Кошелев" выбирают для жизни и работы медики.Свежий воздух, парки и скверы для прогулок, детские площадки лишь малая часть того, что привлекает самарцев в "Кошелеве". Валерия Харченко переехала туда шесть лет назад, родила двоих детей и устроилась в поликлинику № 1 в районе Крутые Ключи врачом-отоларингологом. О том, что нравится Валерии в "Кошелеве", и как она добирается от дома до работы, смотрите в новом видеоролике проекта "Жизнь в стиле К".

ИСТОЧНИК KP.RU

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