"И работа близко!" Почему молодые медики выбирают район Кошелев

В новый район Валерия Харченко переехала шесть лет назад. Она родила двоих детей, устроилась работать в поликлинику №1 врачом-отоларингологом. Хорошая работа и пациентов много - в районе живет большое количество молодых семей, так что на недостаток визитеров жаловаться не приходится.

Своими впечатлениями от жизни в районе Валерия поделилась в проекте "Жизнь в Стиле К".

- Свой отдельный городок, напоминал заграницу, новое жилье, разноцветные дома. Все было так ярко и здорово! Здесь очень много детских площадок, есть где погулять с детьми. Им три года, но им все нравится здесь, - рассказывает она.

Сейчас новая жизнь врача радует: до работы быстро добираться, дети рядом, они устроены в детский садик. А еще здесь строят новую школу: комфортно не только работать, но и жить.

Другие истории людей, которые смогли найти новые возможности для своего развития и жизни, после переезда в "Кошелев", смотрите и читайте в других текстах нашего проекта.