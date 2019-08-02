Тамбов – Арсенал 4 августа 2019: прогноз на матч 4 тура РПЛ

«Тамбов» и тульский «Арсенал» - пара, исход встречи которой угадать крайне сложно. С одной стороны тамбовчане. РПЛ подкинула им самый тяжелый календарь на старте сезона – «Зенит», «Локомотив» и «Спартак». И подопечные Александра Григоряна вышли из этой мясорубки с высоко поднятой головой. «Тамбов» боролся с «Зенитом» и «Локомотивом» до последнего и чуть не вырвал в обоих матчах ничью (обе игры закончились со счетом 2:1), а в первом домашнем поединке (условно домашнем, тамбовчане играют в Саранске) банда Григоряна обыграла «Спартак» 2:0.

«Арсенал» сейчас не меньшая загадка, чем «Тамбов». В прошлом сезоне туляки впервые в своей истории пробились в Лигу Европы. Однако в межсезонье команда поредела, а новые игроки так и не до конца вписались в игру «оружейников». Итог – «Арсенал» вылетел в первом же своем еврокубковом противостоянии. Обидчиком туляков стал азербайджанский «Нефтчи», обыгравший «Арсенал» с общим счетом 4:0.

В чемпионате России дела у «оружейников» пока идут непонятно как. После ничьи с «Динамо» и победы над «Крыльями Советов» «Арсенал» уступил дома «Ростову» 2:3.

В этом матче может случиться все что угодно. С одной стороны, за «Тамбов» может сыграть психология – «волки» в предыдущем туре обыграли «Спартак», а «Арсенал» вылетел из Лиги Европы. Однако эта самая психология может повернуться и в другую сторону – «оружейники», разозленные недавними неудачами, могут разорвать дебютантов РПЛ. Или игра может закончиться ничьей после двух мячей и в те, и в другие ворота.

На мой взгляд, ближе к победе в этой игре «Арсенал». «Оружейникам» нужно выпустить пар после всего, что с ними произошло. Наставник туляков Игорь Черевченко способен найти слова, которые разозлят его команду. Однако Григорян уже не раз доказывал, что он способен нащупать слабые места любой команды и эффективно использовать это знание.

Букмекеры со мной не согласны. Они считают, что «Тамбов» обыграет «Арсенал». Правда, абсолютной уверенности у них в этом нет, поэтому коэффициент на победу туляков выше всего на, примерно, 15 сотых балла.

Думаю, разгрома ждать не стоит – 3:2 победит «Арсенал».

Матч пройдет в воскресенье, 4 августа, на стадионе «Мордовия Арена». Начнется встреча в 16:30 по московскому времени.