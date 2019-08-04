Три очка вместо Лиги Европы: "Арсенал" обыгрывает "Тамбов" за счет единственного гола

В матче четвертого тура РПЛ тульский "Арсенал" обыгрывает "Тамбов" на стадионе в Саранске и получает три очка. Команда, в прошлом туре обыгравшая московский "Спартак", впервые за четыре тура не забила ни одного мяча и теряет очки дома.

В первом тайме хозяева поля начали игру довольно резво. Несколько интересных атак, попытки подойти к воротам соперника. Но счет в игре открыл все-таки тульский "Арсенал" На 13 минуте Евгений Луценко получает мяч от Альвареса. Здесь его упустили защитники "Тамбова" и пока Ойяволе отвлекся, Евгений отправляет мяч в ворота. 0:1.

Этот счет не изменился до перерыва, хотя нельзя сказать, что команды не старались. Иван Маркелов мотает нервы защите "Арсенала", легко ускользая по левому флангу. На 25 минуте правила нарушил Ойяволе, получил локтем Луценко - автор единственного мяча. К концу тайма несколько интересных моментов организует Аппаев, но все безрезультатно. На 43 минуте Костадинов ударил Килина, тот полежал на газоне, заработал штрафной, но и тот ничем хорошим не закончился.

Во втором тайме более активно выглядел именно Тамбов. Уже с перерыва вышла команда с двумя заменами: Кленкин сменил Килина, а Бенито - Маркелова. Нигерийский игрок постарался максимально осложнить "канонирам" жизнь. Несколько хороших ударов заставили понервничать голкипера.

На 76 минуте Аппаев попал локтем в Денисова, мог бы игрок получить вторую желтую и уйти с поля, но пожалел его арбитр.

Еще один жесткий момент случился уже на 90 минуте - Тетрашвили понял, что упускает Лесового и подъехал в подкате к нему под ноги. Только желтую получил игрок, а могла бы и красная ему достаться.

Заканчивается игра со счетом 0:1 - впервые в этом сезоне РПЛ "Арсенал" не пропустил ни одного мяча и получает эти важные три очка, которые помогут подсластить неудачу в Лиге Европы. Седьмое место занимает в таблице "Арсенал", на 12-м "Тамбов".

Теперь Тамбов сыграет с Оренбургом 10 августа в гостях, а Арсенал встретит дома "Уфу" 11 августа.