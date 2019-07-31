Рабочие НК НПЗ померились с коллегами мастерством

«Семерка» не подвела

В компании «Роснефть» проводится много внутренних конкурсов среди предприятий. Один из самых престижных - конкурс «Лучший по профессии», в котором сотрудники рабочих специальностей демонстрируют свое мастерство. Ежегодно тысячи операторов добычи и технологических установок, слесарей, лаборантов, электриков и других асов своего дела соревнуются за право представлять предприятие в финале, где сходятся лучшие из лучших. В этом году финальный этап XV смотра-конкурса «Лучший по профессии»-2019 среди дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» прошел в Уфе, на производственных площадках ПАО АНК «Башнефть». В столицу Башкирии съехались около тысячи лучших сотрудников из более сотни добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий. В течение четырех дней они соревновались в профессиональном мастерстве в 28 номинациях и специальной номинации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды «За безопасный труд». Среди них и рабочая делегация Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода - семеро лучших, обошедших своих коллег по цеху: оператор технологических установок, оператор товарный, машинист технологических насосов, машинист компрессоров, слесарь, лаборант химанализа и электромонтер. - Чтобы наши мастера своего дела как следует подготовились к финалу, за месяц до поездки в Уфу их освободили от основной работы - каждый день, с утра до вечера они отрабатывали практические и теоретические конкурсные задания, - рассказал начальник учебного центра АО «НК НПЗ» Дамир Темирбулатов. - Работники НК НПЗ решали тесты на знание процессов, промышленной безопасности и охраны труда, пожарной и газовой безопасности. С конкурсантами проводили встречи специалисты отделов, газоспасательного отряда, медики. Для практических «прогонов» ездили на объекты.

В этом году сроки проведения конкурса сдвинулись - соревнования прошли намного раньше, чем обычно. Тем не менее новокуйбышевцы не подкачали: слесарь ремонтного производства Алексей Ахметов среди 18 лучших слесарей, делегированных своими предприятиями на финал конкурса, взял почетное третье место.

Алексей Ахметов призером финального этапа стал четвертый раз.

Нет предела совершенству

Алексей Александрович трудится на НК НПЗ уже 22 года. Пришел сюда сразу после техникума и не помышляет о смене профессии - с детства любил разбирать сложные сломанные механизмы и собирать их так, чтобы они работали. В конкурсах профмастерства участвовал восемь раз, семь раз становился лучшим на своем заводе. Пять раз защищал честь предприятия в финале: дважды брал «серебро», дважды - «бронзу» соревнований.

- Хочется доказать самому себе, что могу быть лучшим, - признается Алексей Ахметов. - Моя цель - занять первое место в своей номинации, но пока не получается - хладнокровия не хватает. Теорию и практику знаю отлично, но эмоциональное состояние подводит - никак не могу справиться с волнением. А может быть, и обожду пока с конкурсами - буду готовить к ним молодежь.

Алексей Александрович уже сейчас является наставником - опыта хватает. Учит преемников главному - думать головой, анализировать ситуацию, прежде чем делать что-то руками. И соблюдать правила техники безопасности!

А вот у другой участницы конкурса, машиниста технологических насосов Ольги Баженовой, победы впереди: она три года подряд становилась лучшей на заводе и дважды попадала в финал. В прошлом году стала бронзовым призером и уверена: в следующий раз возьмет реванш.

- Если человек приходит на завод чему-то научиться, расти в профессии, а не просто отсиживать свою смену, у него все получится, - считает Ольга. - Предела совершенству нет!