Голосуй, а то опоздаешь: жители Самары решают, быть ли скейт-парку на Безымянке и сухому фонтану на Блюхера

Жителям Самары предложили 20 проектов благоустройства родного города. В каждом из районов - по 1-3 площадки. Выбрать нужно одну - именно на нее в первую очередь и дадут деньги, остальные отложат на будущее.

Голосование проходит на сайте городской администрации до 17.00 4 августа. Чтобы ваше мнение учли, нужно оставить свои ФИО и телефон.

Промышленный район

В Промышленном районе жителям предстоит сделать непростой выбор. Здесь предлагают благоустроить либо Парк "Молодежный", либо площадку на Воронежских озерах. И около того и около другого места отдыха живут тысячи людей, которым, конечно, хочется, чтобы райская жизнь настала именно у них под окнами.

Парк Молодежный: озеро и скейт-парк

Первый проект, который представили на суд жителям, никому не понравился. После долгих обсуждений картинку изменили. Теперь - если за проект проголосует большинство обитателей Промышленного района, здесь появится большой скейт-парк для любителей экстремальных видов спорта - подобный уже есть в Струковском саду, но ведь жизнь города не сосредоточена в его центре. Кроме того, здесь обещают восстановить сцену, на которой раньше выступали музыканты. Также жители надеются, что в парк наконец-то вернут озеро - сейчас вместо него лишь большая яма.

Озеро в парке «Молодежный» превратилось в «Яму». Спасет ли его новый дизайн-проект благоустройства? 00:00 00:00

Самая главная надежда - нормальные тропинки для прогулки и велодорожки. В последний раз асфальт здесь клали в середине прошлого века, и сейчас они напоминают стиральную доску.

Проект преображения парка "Молодежный"

Воронежские озера: прокат палок для скандинавской ходьбы

Эту территорию уже благоустраивали и до этого. Но сейчас здесь хотят сделать тропу здоровья для скандинавской ходьбы, открыть пункт проката инвентаря, поставить качели с навесом и зону отдыха - тоже с крышей и защитой от солнца. Также здесь хотят поставить детскую площадку - вместо старых сломанных аттракционов

Самарский район

Здесь на выбор представили только одну площадку

Сквер на Хлебной площади: велопарковка и биотуалеты

Согласно проекту, в сквере между улицами Степана Разина и Крупской должны появиться детские и спортивные площадки. Еще обещают сделать красивую остановку для тех, кто ждет общественный транспорт, и велопарковку для тех кто привык ездить на собственном двухколесном средстве передвижения.

Железнодорожный район

Поезд для детей

Проект благоустройства парка им. Щорса

Большие надежды здесь возлагают на Парк им. Щорса. Здесь хотят обновить детскую железную дорогу, поставить спортивную площадку, сделать крытую сцену и обустроить велодорожки.

Оппонирует крупному парку сквер "Первых космонавтов". Он находится на пересечении улиц Гагарина и Тухачевского, рядом с жилыми домами. Здесь собираются высадить новые деревья и поставить современную детскую площадку.

Октябрьский район

Качели "Гнездо" или зона воркаута?

Здесь выбирают из трех проектов: в сквере на пересечении улиц Авроры и Гагарина хотят посадить деревья и поставить лавочки, около бульвара Челюскинцев жители хотят видеть красивую детскую площадку с сетчатыми скамейками, качелями "Гнездо" и каруселью.

Сквер на ул. Часовая

Еще одно возможное место для благоустройства - сквер на пересечении Часовой и Ерошевского. Здесь тротуары асфальтируют, дополнительные кустарники посадят, установят две спортивные площадки, одну из которых можно превращать в каток зимой. А по периметру сделают велодорожку. Зона воркаута будет выложена покрытием Kenguru.

Куйбышевский район

Катамараны для "Волгаря"

Центральный проект - Ерик-парк в Волгаре. Здесь предусмотрено строительство нескольких очередей - это будет популярное место досуга. В парке появится зона пикника, фонтан, терраса и прокат катамаранов. Будет предусмотрена отдельная зона выгула животных. Также здесь откроется и скейт-парк., игровые и тренажерные площадки.

Ерик-парк в Волгаре

Также жители предлагают благоустроить сквер в поселке Рубежный. Его облагородят, высадят новые кустарники, сделают красивые клумбы. Дорожки замостят плиткой, поставят лавочки и малые архитектурные формы. Кроме того, здесь намерены сделать систему видеонаблюдения.

Еще один вариант: сквер Речников на ул. Флотская. Авторы проекта считают, что облагороженный сквер будет способствовать росту культурной активности граждан города. Здесь будут детские площадки, спортивные зоны и круглые скамейки.

Кировский район

Зубчаниновка против Металлурга

Сквер на пересечении Победы и Елизарова могут сделать по проекту самарской школьницы. Здесь хотят восстановить цветники , установить новые опоры освещения. А ученицы школы №162 предложила поставить стелу "История помнит!".

Второй вариант - сквер имени Александра Невского в Зубчаниновке. Он находится рядом с храмом и давно стал любимым местом отдыха жителей поселка. Из интересных предложений: сделать здесь стенд с подсветкой и фотографиями, поставить бюст Зубчанинова в центре аллеи.

Советский район

Сухие фонтаны или цветочные клумбы?

Согласно плану, измениться может территория в границах улицы Аэродромной и Мориса Тореза. В сквере хотят сделать детскую и спортивную площадки, добавить антивандальные урны и разбить цветочные клумбы.

Проект площадки на Блюхера

А вот на площадке в районе Советской Армии и Блюхера намеренваются открыть зону фастфуда и сделать сухой фонтан!

Подробнее посмотреть проекты можно на странице голосования

Если у вас нет интернета, проголосовать можно в офлайн-пункте. Вот их адреса:

Железнодорожный

ул. Аэродромная, д.9

ул. Горная, д. 11

ул. Белогородская, д. 2

ул. Мостовая, д. 12

Кировский

Аэропорт-2, д. 2

ул. Магистральная, д. 129

ул. Строителей, д. 34

ул. Черемшанская, д. 139

пр. Кирова, д. 399

Московское шоссе, 18 км, д. 18

Красноглинский

мкр. Крутые Ключи, ул. Золотухина, д. 16

пос. Прибрежный, ул. Труда, д. 8 А

пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 11

Куйбышевский

ул. Зеленая, д. 14, каб. 11

Ленинский

ул. Ярмарочная, д. 23

ул. Клиническая, д. 20

Октябрьский

ул. Осипенко, д. 20

ул. Ново-Садовая, д. 20

ул. Скляренко, д. 3

Промышленный

ул. Нагорная, д. 13

ул. Свободы, д. 107

ул. Стара-Загора, д. 114

ул. Георгия Димитрова, д. 112

ул. Аминева, д. 1

ул. Ново-Садовая, д. 238

ул. Краснодонская, д. 32 А

Самарский

ул. Куйбышева, д. 95 (кроме 04.08.2019)

ул. Некрасовская, д. 40

(04.08.2019 с 10-00 до 14-00)

Советский

ул. Советской Армии, д. 161 А

ул. Свободы, д. 81 Б

ул. Физкультурная, д. 82

ул. Советской Армии, д. 74

ул. Аэродромная, д. 65

ул. Артемовская, д. 50