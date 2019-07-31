2019-07-31T15:17:28+03:00
Общество

Самарские нефтяники привезли из Уфы шесть наград

В столице Башкирии прошел финал корпоративного смотра-конкурса «Лучший по профессии».
Анна ФЕДОРОВА
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Дмитрий Бормотов признан лучшим электрогазосварщиком компании "Роснефть". Фото: АО "Самаранефтегаз".Дмитрий Бормотов признан лучшим электрогазосварщиком компании "Роснефть". Фото: АО "Самаранефтегаз".
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Хорошо делать свое дело – должностная обязанность каждого. А вот стремиться делать его лучше всех – черта характера, присущая далеко не всем. Именно для таких людей в компании «Роснефть» ежегодно проходит конкурс профессионального мастерства – для поощрения лучших из лучших, тех, для кого работа – это место, где можно расти над собой.

В этом году финал XV смотра-конкурса «Лучший по профессии»-2019 среди дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» проходил в Уфе, на производственных площадках ПАО АНК «Башнефть». Лучшие сотрудники «Роснефти» рабочих и инженерных специальностей из добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий в течение четырех дней соревновались в профессиональном мастерстве в 28 номинациях и специальной номинации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды - «За безопасный труд». Тысяча лучших из лучших, уже доказавших мастерство на своих предприятиях, съехались в столицу Башкирии, чтобы помериться силами. Самарские нефтяники не подвели и показали себя настоящими асами своего дела: завоевали шесть наград.

«Золотая» сварка

Первые места в своих номинациях взяли оператор технологических установок ЦПН №2 Дмитрий Рябчиков и электрогазосварщик ЦДНГ №6 Дмитрий Бормотов, который трудится в «Самаранефтегазе» уже 14 лет. Пришел в 2005 году – после учебы в ПТУ и службы в армии. Сначала молодой сварщик работал на Горбатовском месторождении, последние два года – на Покровском. Но где бы ни оставались его виртуозные швы, спутать их с другими сложно – рука мастера!

- Металл нужно чувствовать, видеть, - считает Дмитрий Бормотов. – Достаточно небольших изменений в силе сварочного тока, чтобы изменилось плавление и что-то пошло не так. Понимание, интуиция приходят с годами, с опытом.

И, конечно, с желанием учиться. На первых порах, когда Дмитрий работал на безенчукской базе производственного обслуживания, парень никогда не стеснялся спросить совета, впитывал тонкости профессии, нюансы, о которых в ПТУ не расскажут. Коллеги щедро делились с парнем опытом – учили всему, что знают.

- Специалистов нашей профессии трудно заменить автоматикой, - говорит Дмитрий. – Мы варим в местах, куда может протиснуться только человек – ни машины, ни автоматические сварочные агрегаты не способны сделать работу под таким углом. Например, произвести сварку в отводах трубы в малогабаритном пространстве – машине нужен прямой участок трубы.

Дмитрий Бормотов стал лучшим электрогазосварщиком компании, превзойдя результаты 24 коллег из других предприятий. Вершина мастерства взята, впереди другие цели: недавно Дмитрий закончил СамГТУ - время брать новые высоты!

Кстати, Дмитрий Бормотов, как и слесарь-ремонтник ЦЛАП-АСФ Василий Жиганов, стал победителем еще в одной номинации - по направлению «Безопасный труд».

Третья ступенька – путь к первой

В копилке самарских нефтяников оказалось и две почетные «бронзы». Их завоевали трубопроводчик линейный ЦЭРТ №1 Анатолий Килин и лаборант химического анализа испытательной химико-аналитической лаборатории №2 Дарья Асташкина. И это учитывая, что Дарья трудится на предприятии всего второй год! Впервые девушка сразилась с коллегами, едва устроившись после окончания Самарского государственного университета в «Самаранефтегаз». Заняла третье место на предприятии, но это лишь раззадорило. И вот – «бронза» в финале!

- На конкурсе мы определяли массовую долю серы в стандартном образце – это не самый сложный и не самый длительный анализ среди тех, которые мы проводим в повседневной работе, - улыбается Дарья Асташкина. – Всего в финале приняли участие 21 лаборант – и молодые, и опытные работники. За «бронзу» пришлось побороться, но у меня были хорошие наставники – Тамара Алексеевна Тарасова и Светлана Анатольевна Гальченко. В следующий раз поеду за победой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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