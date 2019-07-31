2019-07-31T15:24:45+03:00
Общество

«КуйбышевАзот» отчитался за первое полугодие

Чистая прибыль предприятия составила три миллиарда рублей
Елена СБОРНОВА
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Химики завершают строительство производства сульфат-нитрат аммонияХимики завершают строительство производства сульфат-нитрат аммония
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Всего за шесть месяцев этого года одно из ведущих химических предприятий страны реализовало аммиака, минеральных удобрений, полиамида и другой товарной продукции на 28,3 миллиарда рублей. Вместе с тем, параллельно с выпуском продукции КуАз наращивает, модернизирует свои производственные мощности. На эти цели уже направлено порядка 6 млрд рублей. Завершается строительство производства сульфат-нитрат аммония, продолжаются работы на второй универсальной комплектной линии азотной кислоты. В партнерстве с итальянским концерном MaireTecnimontGroup продолжается реализация проекта по строительству нового агрегата карбамида.

В феврале в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи ВЭБ.РФ, Газпромбанк и ПАО «КуйбышевАзот» подписан кредитный договор о предоставлении синдицированного кредита на «Строительство установки по производству серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 тыс. тонн в год». Проект будет профинансирован в рамках программы «Фабрика проектного финансирования».

Еще один важнейший проект для Самарской области, включенный в федеральную программу «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», предприятие реализует за счет собственных средств - продолжается строительство очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района Тольятти.

Как отмечают на предприятии, реализация всех указанных проектов позволит ПАО «КуйбышевАзот» обеспечить перспективное развитие, сокращение потребления сырья, тепло- и энергоресурсов, снижение воздействия производства на окружающую среду, а также сохранить рыночные позиции компании. Впрочем, от этих приоритетов химики никогда и не отходили: апрельская плановая проверка, проведенная на предприятии, подтвердила, что интегрированная система менеджмента (ИСМ) ПАО «КуйбышевАзот» соответствует требованиям международных стандартов систем менеджмента качества ISO 9001:2015; экологического менеджмента ISO 14001:2015; менеджмента охраны труда и промышленной безопасности OHSAS 18001:2007. А аудит системы менеджмент качества (СМК) "КуйбышевАзота" в области проектирования и производства ткани кордной пропитанной подтвердил его соответствует международному стандарту IATF 16949:2016. Именно он задает строгий ориентир на потребности предприятий автомобильной промышленности. Всего на развитие компании в текущем году планируется направить более 10 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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