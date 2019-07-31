2019-07-31T16:35:37+03:00
Происшествия

В Нижегородской области 12-летняя девочка покончила с собой из-за того, что мама запретила ей сидеть в интернете

У подростка были проблемы с поведением – она даже напилась и попала в больницу, но о самоубийстве никогда не говорила
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Как призналась мать, когда Валерии запрещали пользоваться интернетом, она вела себя не вполне адекватно – девочка царапала кожу на запястье руки.Как призналась мать, когда Валерии запрещали пользоваться интернетом, она вела себя не вполне адекватно – девочка царапала кожу на запястье руки.Фото: соцсети
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Небольшой тихий городок Павлово в Нижегородской области 26 июля взбудоражила страшная новость. С собой покончила 12-летняя девочка. Людей в городе не так много, все друг друга знают – слухи разлетелись быстро.

Тело 12-летней Валерии (имя изменено) нашла днем ее мама, когда вернулась домой. В ванной. На следующий день после того, как семья вернулась с отдыха в Краснодарском крае.

- Погибшая жила не в полной семье. Когда Валерии было 7 лет, отец их бросил. Мать повторно вышла замуж, - рассказал корреспонденту сайта kp.ru источник в правоохранительных органах.

Скорее всего, к тому, чтобы свести счеты с жизнью, Валерию толкнуло то, что мама запрещала ей пользоваться телефоном и сидеть с него в интернете. Такой запрет мать ввела три месяца назад и девочка-подросток болезненно это переживала.

- Как призналась мать, когда Валерии запрещали пользоваться интернетом, она вела себя не вполне адекватно – девочка царапала кожу на запястье руки. Родители считали, что дочь делает это, чтобы привлечь внимание и заставить их вернуть ей телефон, - отметил собеседник.

Однако суицидальных наклонностей за ней никто не замечал. В группах суицидального характера она не состояла, про самоубийство никогда не говорила.

Из-за нездоровой реакции на запрет интернета родители водили ребенка к школьному психологу, но успеха эти визиты не принесли.

Были у девочки-подростка и проблемы с алкоголем. Весной этого года из-за них Валерия даже попала в больницу. У 12-летнего ребенка диагностировали сильное алкогольное опьянение. После этого случая Валерию поставили на учет в полицию.

Все это привело к тому, что мать отправила дочь в мае этого года в психиатрическую больницу Нижнего Новгорода.

Сейчас полиция начала проверку. Есть ли в этой истории криминальный след или все это трагическая случайность, будут разбираться правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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