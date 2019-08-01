2019-08-01T14:41:44+03:00
Общество

«Да кому он нужен, хромой!» Хозяева в Самаре отказались от кота, который переломал лапы, упав из окна

Сейчас волонтеры ищут ласковому Угольку новый дом и собирают деньги на операцию
Евгения ВАСИНА
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Уголек грустит и ждет хозяевУголек грустит и ждет хозяев
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- Этого красавчика мы назвали Уголёк, он выпал из окна многоэтажного дома и сломал три лапы. Хозяев удалось найти, но они от него отказались. Мы собираем деньги, чтобы оплатить операцию, сделанную в долг. Нам очень нужна помощь, чтобы погасить долг, - такое сообщение появилось в сообществе стационара «ФлагманВет». А к тексту прикреплена фотография черного кота с грустными глазами.

Угольку повезло. Его вовремя заметила волонтер Светлана. Она просто прогуливалась по улице и вдруг из окна верхнего этажа выпал кот. Женщина сразу подбежала к искалеченному животному и поняла, что без медицинской помощи он не выживет.

- Светлана сразу же привезла кота к нам, - рассказывает сотрудник стационара для животных «ФлагманВет» Ксения Глебова. - Ему нужна была срочная помощь, и мы отвезли его к нашим партнерам, в ветклинику «Панда».

Врачи констатировали: «перелом двух передних лап и задней лапы - требуется операция».

Волонтеры принялись искать хозяев кота. Они знали, из какого окна он выпал. Светлана через ТСЖ узнала, кто живет в этой квартире, постучалась туда. Надеялась, что хозяева обрадуются, что их пропавший любимец жив. Как на духу рассказала, как привезла искалеченного кота, как ему нужна операция. Но радости в глазах и в голосе хозяев она не заметила.

- Узнав про операцию, хозяин сразу заявил, что он ничего платить не будет. Кот поступил к нам на прошлой недели, но его владельцы еще ни разу не пришли его навестить, хотя знают где он. Получается, от кота отказались. Мы не стали тянуть, попросили сделать операцию в долг, - рассказывает Екатерина. - Нам пошли на встречу, кота прооперировали. Но ни у стационара, ни у куратора Светланы денег на ее оплату нет. Долг 15 000. Мы обращаемся за помощью ко всем неравнодушным.

Уголек нуждается в помощи.

Уголек уже оправился, чувствует себя хорошо. На лапы опирается. На передних лапах у него внешняя поддерживающая конструкция, на задней лапе внутренняя. Уголек грустит и ждет хозяев, но за ним никто не идет.

- Он еще долго будет у нас в стационаре проходить реабилитацию, ему нужно ограниченное пространство, чтобы он не передвигался, не напрягал лапы. Сейчас очень важны два момента - вернуть деньги за операцию и найти Угольку новый дом, - переживает за кота Екатерина.

Сотрудники стационара с грустью отмечают, что летом к ним почти каждый день приносят искалеченных животных, выпавших с верхних этажей.

- Это очень печальная тенденция. Просим хозяев ответственнее относиться к своим питомцам и особенно летом лучше за ними следить! - обращается к самарцам Екатерина.

СПРАВКА КП

Если вы хотите помочь Угольку, деньги можно перевести волонтерам:

СБ 5469 5400 1146 9994 Инна Сергеевна Т Пометка «Уголёк»

ИСТОЧНИК KP.RU

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