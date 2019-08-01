Участники форума «iВолга2.0» узнали о самых современных технологиях для дома бизнеса

Самый масштабный молодежный форум ПФО завершился. Более 13 тысяч человек в этом году заявили о своем желании стать участниками «iВолги 2.0», но только 2 тысячи лучших ребят попали сюда.

С 23 по 31 июля молодые, амбициозные и целеустремленные люди из 76 регионов страны и 10 стран СНГ учились, обменивались опытом, презентовали свои идеи. На форуме работало 10 смен, среди них «Инфоgram». Она объединила журналистов и специалистов IT-технологий. Экспертами смены «Инфоgram» стали сотрудники компании «Ростелеком». Они представили самые современные решения для «умных» квартир, домов и городов.

- Сейчас «Ростелеком» - это динамично меняющаяся компания, которая смело смотрит в будущее и развивает новые технологии. Для нас очень важно видеть, насколько эти темы интересны молодежи. Прошедшие встречи показали, что молодые специалисты открыты инновационным проектам, готовы стать их активными разработчиками и участниками, - рассказал после встречи с гостями форума директор Самарского филиала «Ростелекома» Владимир Басков.

Директор Самарского филиала «Ростелекома» Владимир Басков встретился с участниками форума

Шатер «Ростелекома» пользовалась особой популярностью у участников всех смен. Здесь буквально на одном квадратном метре было собрано такое количество полезных технологий, что пройти мимо было просто невозможно.

- У нас представлен «умный» город. Это совокупность решений, которые позволяют организовать быт муниципалитета. В результате создаются благоприятные условия для комфортного проживания людей и ведения бизнеса. Органы власти в свою очередь получают инструмент для максимально эффективной работы по урегулированию всех уровней городского хозяйства. В конечном итоге при помощи новейших технологий выстраивается прозрачная система отношений государства и человека, - добавил Владимир Басков.

Ip-домофон и «робот»-счетчик

Оказалось, что современные технологии помогут не только вовремя передавать показания счетчика, но даже открыть дверь дома, находясь в другом городе.

- Это контроллер, он необходим для управления и настройки других устройств. Компактный, но очень важный, - проводит экскурсию менеджер отдела прикладных проектов Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Верхов. - Это датчики открытия дверей и окон, датчики движения, дыма, протечек - если в вашем доме произойдет что-то неожиданное в ваше отсутствие: откроется дверь, начнется потоп, - вам в приложение на мобильный телефон придет оповещение. Можно также установить камеры видеонаблюдения и видеть в приложении то, что происходит в квартире. А на входную дверь можно установить ip-домофон. Звонок с него можно переадресовать на мобильный телефон. Так что вы сможете решить открывать или нет двери гостям, если ребенок один дома или впустить в подъезд курьера, даже если находитесь очень далеко.

Экскурсию провел менеджер отдела прикладных проектов Дмитрий Верхов

Еще одна очень важная технология – умные счетчики. Они самостоятельно передадут показания за воду, газ и электричество напрямую ресурсоснабжающей организации.

- Вы получаете стопроцентную информацию о том, когда и какими ресурсами вы пользовались. Все видно в личном кабинете. Система прозрачная. В счетчик встроен передающий модуль и энергоемкая батарейка, которой хватает на 10-15 лет. Модуль периодически передает данные на базовую станцию, - комментирует Владимир Басков.

«Вернусь домой, отправлю резюме»

Стенд компании участники форума осматривали с восхищением, а некоторые даже загорелись желанием работать в «Ростелекоме».

- Это была очень интересная встреча. Лично я для себя поняла, настолько плотно современные технологии проникли в нашу жизнь. Также мы посмотрели несколько занятных видео, в том числе про блокчейн и большие данные, - рассказала участница форума Дарья Арисова.

- Я очень рад, что к нам приехали специалисты «Ростелекома», особенно рад знакомству с руководителем Самарского филиала. Все мы знаем, что это одна из крупнейших компаний, которая занимается разработкой массы полезных вещей. Они буквально впитывают в себя самые современные технологии. Нам, как it-специалистам, было очень интересно послушать, посмотреть и узнать, чем эта компания живет, над чем работает сейчас и как попасть в команду, которая занимается разработкой системы «Умный дом». Приятно, что компания заинтересована в новых сотрудниках, в молодых специалистах, как вернусь в Марий Эл, подам резюме и надеюсь стать сотрудником «Ростелекома», - делится впечатлениями участник смены «Инфоgram» Никита Ульянкин.

Многим общение с экспертами открыло новые перспективы.