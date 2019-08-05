2019-08-05T07:28:31+03:00
Спорт

Ахмат - Оренбург 5 августа 2019 года: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура РПЛ

Футбол. Матч 4 тура РЛП Ахмат - Зенит 5 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция со стадиона в Грозном, где смотреть. Статистика игроков, составы команд
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Ахмат" не готов уступать гостям"Ахмат" не готов уступать гостям
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Матч Ахмат-Оренбург в 4 туре РПЛ состоится 5 августа 2019 года в 20.00 (мск) на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном. Смотреть прямую онлайн-трансляцию игры можно будет на сайте kp.ru: расскажем об основных моментах встречи двух команд, которые заслуживают лучшего в турнирной таблице.

5 августа "Ахмат" и "Оренбург" встречаются практически в равных статусах. Хозяева, правда, выиграли первый матч у "Краснодара", набрав три очка. Гости не могут похвастаться и этим - и победить не удалось ни разу в предыдущих трех турах. Так что мотивация взять хоть одно очко в этой игре у "Оренбурга" немаленькая".

При этом команда из Грозного вряд ли захочет уступать: два обидных поражения подряд, родные стены и болельщики и статистика тоже на стороне клуба, ведь в трех последних домашних выступлениях "Ахмат" побеждал.

"Оренбург" начало этого сезона встречает разобранным: во время трансферного окна команда потеряла лучших игроков, новый состав еще не сыгрался. Но и с календарем горожанам не повезло: на старте им сразу выпали "Ростов", "ЦСКА" и "Зенит". Правда при этом в трех матчах клуб все же забил два мяча. А на выезде с ЦСКА вполне могла бы быть ничья.

Сухой игры ждать от поединка в Грозном не стоит: гости испытывают явные проблемы в обороне, часто ошибаются и наверняка пропустят. Но и забить "Оренбург" тоже может. Так что ждем яркого и богатого на забитые мячи поединка.

Статистика личных встреч Ахмат-Оренбург

Команды встречались пять раз, в каждом матче забивали оба клуба. Дважды побеждали "грозненцы", дважды - их соперники. При этом на выезде "Оренбург" ни разу не смог обыграть "Ахмат". Самое крупное поражение в апреле 2019 года: 1:3 в домашнем матче у горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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