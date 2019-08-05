2019-08-05T15:52:09+03:00
Общество

До проверки почерка даже не дошли: самарцам рассказали, за что с выборов-2019 сняли кандидатов

Рассказываем, кого будут выбирать в Самаре и области 8 сентября и почему до финала смогли добраться не все желающие поучаствовать в выборах
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Кого ждут на выборах 2019, а кто проиграл гонку, пока она еще не началась?Кого ждут на выборах 2019, а кто проиграл гонку, пока она еще не началась?
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В Самарской области зарегистрировали всех кандидатов на выборы, которые пройдут 8 сентября. В Самарскую губернскую думу дополнительно выберут двух депутатов: по Безымянскому и Приволжскому одномандатным избирательным округам. Интересно, что и в первом и во втором случаях в списке кандидатур нет вариантов от КПРФ.

На Безымянке коммунистов не будет

На место Виктора Сазонова, скончавшегося в 2018 году, претендуют четыре человека: от Единой России Андрей Мастерков, от ЛДПР - Юрий Венедиктов, Дмитрий Кравченко от Справдливой России и Алексей Козлов, самовыдвиженец. По этому округу в депутаты рвался и коммунист Владимир Брязу. Но ему в регистрации отказали.

- Вот они честные выборы!!! Даже проиграть достойно не могут!!! Получил извещение об установлении оснований для отказа в регистрации!!! Слов нет!!! - эмоционально возмутился этому факту Владимир Брязу у себя на страничке.

Председатель избиркома Вадим Михеев однако объяснил, что обижаться депутату не на что. Ошибка Владимира состоит не в том, что он "коммунист", а в том, что в документах он не указал сведения об имуществе, которое принадлежит его супруге и несовершеннолетней дочери.

"Также господин Брязу не посчитал нужным предоставить сведения о расходах своих родственников по форме.... согласно которой должны быть отражены данные по каждой сделке, связанной с приобретением земельных участков, транспортных средств и ценных бумаг в течение последних трех лет" - уточнили в избиркоме.

Известно, что Владимир Брязу собирается подавать в суд протест на решение избиркома. Это повторение истории: на прошлых выборах кандидатуру Брязу также не допустили до регистрации, когда он собирался биться за место с Виктором Сазоновым. Суд тогда кандидату ничего не дал.

Товарищи Татаринов и Корчевой вовсе не подали документов для регистрации, видисо, с самого начала выступая статистами.

В Приволжском округе выбирать будут между единоросом Сергеем Гринько, ЛДПР-овцем Дмитрием Копыловым, справоросом Александром Исаевым и Евгением Головиновым, беспартийным одиночкой. Валерий Федотов участвовать в выборной гонке передумал и документы отозвал.

До почерка и не дошли!

В Новокуйбышевске в этом году выбирают депутатов в городскую думу. Сначала о воем решении попасть в уютные кресла народных избранников по 25 округам заявили 156 кандидатов. Девяти из них отказали в регистрации - большая часть просто не принесла в нужные сроки документы в комиссию. Пожаловался на произвол избиркома Олег Серов, представляющий ЛДПР. Он посчитал, что подписи, которые отдали за него жители, забраковали на основе почерковедческой экспертизы. И пожелал доказать ее недействительность. Как объяснил Вадим Михеев, до почерка здесь даже не дошло. По его данным, в подписных листах были указаны недостоверные паспортные данные, были исправлены адреса регистрации. И это подтвердили в МВД.

- Я хочу сказать, что этап подачи документов - это очень важная проверка профессиональных способностей будущих депутатов. Как же они собираются работать, если не могут правильно собрать необходимые бумаги? Тем более по всем вопросам можно получить консультацию в комиссии. Я думаю, что нужно относиться более тщательно к процессу, - прокомментировал Вадим Михеев.

СПРАВКА КП

Выборы в Самарской области пройдут 8 сентября

С 28 августа можно будет проголосовать досрочно

Никаких новшеств на выборах не будет: все технологии удаленного голосования пока будут пробовать только в Москве, самарским избирателям придется дойти до участков ножками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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