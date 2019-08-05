"Он отдал жизнь, чтобы ты что-то понял!": под Самарой под колесами несовершеннолетнего лихача погиб отец двоих детей

Страшное ДТП случилось в эти выходные в селе Кротовка Самарской области. Вечером в субботу, 3 августа, 36-летний Алексей Верховов сел на скутер и поехал по делам. Но обратно домой он не вернулся - в недобрый час ему на дороге попался 17-летний Иван В. Парень, у которого из-за возраста даже не было прав, не в первый раз брал у родителей машину - погонять, покрасоваться перед односельчанами. Местные жители вспоминают: водил Иван крайне неаккуратно, пугал родителей, которым шли по дорогам с детьми, не боялся никого.

- Избалованный, родители богатые, торговлей мать у него занимается. Чувствовал свою безнаказанность, - так характеризуют юношу местные жители.

Но в этот раз случилась настоящая трагедия.

- ДТП случилось на дороге Кротовка - Пустовалова - Кутулук. Алексей ехал на скутере, сзади в него влетела иномарка. Очень быстро она ехала, от скутера остался один металлолом, на разрешенных 60 км/ч такого не будет, - рассказывают очевидцы.

В полиции прокомментировали ДТП сухо:

- Водитель 2001 года рождения, не имеющий прав, находился за рулем "Тойоты", которая принадлежит другому человеку. Он не обеспечил безопасность дистанции и допустил наезда мопед "Альфа", которым управлял 36-летний мужчина, - рассказывают "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - Мужчина, у которого также нет прав на управление мопедом, скончался на месте происшествия. Сейчас по факту происшествия продолжается проверка.

Это все, что осталось от скутера

Дома Алексея ждала жена Ольга и двое детей. Старший учится в техникуме, младший только пошел в школу. Теперь парни остались без отца.

- Веселый, добрый, родной. Руки золотые. Муж, прекрасный отец, брат, друг, сын. Просто хороший человек. Всегда честный и справедливый. Мы все, кто знали его, любили его, вчера потеряли целый мир! Невосполнимая потеря, трагедия. Для кого-то, это просто урок жизни, а для нас потеря... Я обращаюсь к виновнику; человек отдал жизнь, чтобы ты что-то понял.. Пойми, - не скрывает в социальных сетях эмоций родственница погибшего Олеся.

Трагедия в селе Кротовка не оставила равнодушными никого. Правда, многие считают, что и семье виновника ДТП досталось.

- - Горе в обеих семьях! В одной - потеряли отца, мужа, сына, а в другой - ребенок стал причиной смерти человека и им всем с этим жить, особенно ребенку! Да, это его халатность и он ответит за свою ошибку, но не надо никого поливать грязью! Мы и семью Верхововых хорошо знаем и семью В.и обе семьи хорошие! И там и там большое горе! Никто не застрахован от случившегося, - пишет в ответ Нариман С.

Главный же вопрос, который сейчас всех занимает, накажут ли водителя тойоты? Или же он сам наказал себя достаточно, ведь ему предстоит жить с осознанием своей вины.

"КП-Самара" будет следить за ситуацией.