2019-08-05T17:40:26+03:00
Происшествия

"Он отдал жизнь, чтобы ты что-то понял!": под Самарой под колесами несовершеннолетнего лихача погиб отец двоих детей

Страшную трагедию в Кротовке обсуждают все: жалеют и семью погибшего, и родителей виновника ДТП
Михаил ГОРЮНОВ
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У Алексея осталось двое детейУ Алексея осталось двое детей
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Страшное ДТП случилось в эти выходные в селе Кротовка Самарской области. Вечером в субботу, 3 августа, 36-летний Алексей Верховов сел на скутер и поехал по делам. Но обратно домой он не вернулся - в недобрый час ему на дороге попался 17-летний Иван В. Парень, у которого из-за возраста даже не было прав, не в первый раз брал у родителей машину - погонять, покрасоваться перед односельчанами. Местные жители вспоминают: водил Иван крайне неаккуратно, пугал родителей, которым шли по дорогам с детьми, не боялся никого.

- Избалованный, родители богатые, торговлей мать у него занимается. Чувствовал свою безнаказанность, - так характеризуют юношу местные жители.

Но в этот раз случилась настоящая трагедия.

- ДТП случилось на дороге Кротовка - Пустовалова - Кутулук. Алексей ехал на скутере, сзади в него влетела иномарка. Очень быстро она ехала, от скутера остался один металлолом, на разрешенных 60 км/ч такого не будет, - рассказывают очевидцы.

В полиции прокомментировали ДТП сухо:

- Водитель 2001 года рождения, не имеющий прав, находился за рулем "Тойоты", которая принадлежит другому человеку. Он не обеспечил безопасность дистанции и допустил наезда мопед "Альфа", которым управлял 36-летний мужчина, - рассказывают "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - Мужчина, у которого также нет прав на управление мопедом, скончался на месте происшествия. Сейчас по факту происшествия продолжается проверка.

Это все, что осталось от скутера

Это все, что осталось от скутера

Дома Алексея ждала жена Ольга и двое детей. Старший учится в техникуме, младший только пошел в школу. Теперь парни остались без отца.

- Веселый, добрый, родной. Руки золотые. Муж, прекрасный отец, брат, друг, сын. Просто хороший человек. Всегда честный и справедливый. Мы все, кто знали его, любили его, вчера потеряли целый мир! Невосполнимая потеря, трагедия. Для кого-то, это просто урок жизни, а для нас потеря... Я обращаюсь к виновнику; человек отдал жизнь, чтобы ты что-то понял.. Пойми, - не скрывает в социальных сетях эмоций родственница погибшего Олеся.

Трагедия в селе Кротовка не оставила равнодушными никого. Правда, многие считают, что и семье виновника ДТП досталось.

- - Горе в обеих семьях! В одной - потеряли отца, мужа, сына, а в другой - ребенок стал причиной смерти человека и им всем с этим жить, особенно ребенку! Да, это его халатность и он ответит за свою ошибку, но не надо никого поливать грязью! Мы и семью Верхововых хорошо знаем и семью В.и обе семьи хорошие! И там и там большое горе! Никто не застрахован от случившегося, - пишет в ответ Нариман С.

Главный же вопрос, который сейчас всех занимает, накажут ли водителя тойоты? Или же он сам наказал себя достаточно, ведь ему предстоит жить с осознанием своей вины.

"КП-Самара" будет следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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