Как быстро купить криптовалюту с помощью Perfect Money
Их сегодня функционирует немало, поэтому проблем с поиском и выбором не возникнет.
Варианты обмена и обоснованность использования услуг обменника
Ни для кого не секрет, что вывод Монеро с последующей конвертацией можно произвести разными способами (обратиться к криптовалютной бирже, найти такого же пользователя, как и вы, на форуме, чтобы обменяться криптовалютой на договорных условиях), но опытные пользователи чаще отдают предпочтение именно обменникам.
Эти сервисы имеют ряд преимуществ, так как:
- работают с разными направлениями обмена криптовалют (и конечно с парой Монеро - Perfect Money);
- быстро проводят операции конвертации;
- обеспечивают понятные условия сотрудничества и поддержку пользователям;
- гарантируют безопасность транзакций (и ваших денег соответственно);
- доступны для посещения 24/7 (практически все);
- позволяют сделать выбор в пользу максимально выгодных условий.
Как выбрать обменник и чем поможет портал мониторинга
Если вы решили обменять Monero (XMR) на Перфект Мани доллары через обменник, то для начала выберем подходящий ресурс. Их много, но задача пользователя – найти безопасный, не став жертвой мошенников, и с максимально выгодными условиями.
Если посмотреть, как делают выбор опытные пользователи, то заметим, что они делают это с помощью таких помощников, как BestChange, занимающихся мониторингом выгодных обменников электронных валют (https://www.bestchange.ru/) – самое выгодное и верное решение!
Портал мониторинга отслеживает и предоставляет своим посетителям совершенно бесплатно листинг обменных пунктов, из которого можно будет узнать:
- какие сервисы работают с данной валютной парой;
- в каком из пунктов самые выгодные условия сотрудничества (низкий курс, нет дополнительных комиссий и ограничений);
- подробнее о самом обменнике (сколько лет на рынке, в каком режиме работает, какой у него валютный запас);
- как отзываются о сервисе другие пользователи.
- В предоставленном порталом списке-рейтинге верхние позиции займут те обменники, в которых криптовалюта Монеро принимается по самому выгодному для клиента курсу с наиболее выгодными условиями обмена на Перфект Мани.
- Что касается безопасности, то именно использование портала мониторинга позволяет быть абсолютно спокойным в сделанном выборе. В рейтинг ресурса попадают только те обменники, которые проверены системой, они реально функционирующие, не «пустышки», а абсолютно надёжные.
Процедура покупки Monero (XMR) через Perfect Money
Список сервисов, на которых можно будет в настоящее время купить Monero (XMR) платежной системой Perfect Money, представлен на странице
bestchange.ru/perfectmoney-usd-to-monero.html
. Здесь сделать выбор возможно за несколько секунд, просто просмотрев предложения и оценив:
- выгодность курса;
- дополнительные условия (наличие/отсутствие комиссий, ограничений);
- валютный резерв (его обязательно нужно сравнить с суммой, которую по итогам обмена вы планируете получить, и убедиться, что он её превышает).
После того как обменный сайт выбран, достаточно сделать клик по его названию, и система автоматически переведет вас на страницу приглянувшегося сервиса (ничего самому искать не придется).
На сайте обменника предстоит заполнить электронную заявку на предоставление услуги (не забудьте также отметить «галочкой» о своем согласии с условиями работы сервиса). В заявке обычно указываются:
- запланированная для покупки сумма Перфект Мани;
- номер кошелька Perfect Money;
- адрес электронной почты;
- кошелёк Monero;
- Payment ID.
- Далее на некоторых сайтах вводится капча для подтверждения, что пользователь – реальный человек. После этого нужно перепроверить данные и нажать на кнопку для продолжения процедуры.
- В ходе выполнения транзакции может потребоваться несколько подтверждений, как и что делать - обычно сообщают в инструкциях, присланных на e-mail, так же, как и отчет о выполнении услуги.
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ИСТОЧНИК KP.RU