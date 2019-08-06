АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 07.10.2019 с 10.00 (мск) на 13.08.2019 на 11.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 611,9 кв.м, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1, Этаж №2, Технический этаж №3, расположенное по адресу: Самарская область, Автозаводский район, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 55, c кадастровым номером 63:09:0101170:10540;

Объект 2: Доля 6119/84247 в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 5 529 +/- 26.02 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Юбилейная, д. 55, кадастровый номер 63:09:0101170:43, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации здания сбербанка (зона № Ж-4)

Начальная цена Лота №1 – 11 125 434 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 10 418 034 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 707 400 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 7 416 956 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 6 945 356 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 471 600 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 741 695 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на повышение – 370 847 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 741 695 руб. 60 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): обязательным условием является передача Имущества Покупателю по Акту приема-передачи не позднее 31 августа 2020г. при условии поступления на счет Продавца в полном объеме денежных средств в счет оплаты приобретенного Имущества в срок не позднее 20 августа 2020г.

Дата и время проведения торгов: 13 августа 2019г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 09 августа 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 09 августа 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 12 августа 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 13 августа 2019 г. 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 18 июля 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.