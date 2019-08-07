«Переживал, что ее украдут черные искатели»: древнюю плиту, найденную в Шигонах, могут забрать в областной музей

Неожиданная находка в селе Шигоны взволновала научное сообщество Самарской области. При реставрации старинного здания, переданного некоммерческому фонду «Детский епархиальный образовательный центр «Учебный филиал «Шигонский» при храме во имя Архистратига Михаила» в начале июля, в траншее на глубине 20 метров нашли необычный камень.

Неделю назад сотрудники управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области и профессор Самарского университета, д.и.н. Эдуард Дубман осмотрели плиту. Пока никаких выводов не сделали – создали специальную комиссию, чтобы определить ее историко-культурную ценность.

- Осмотренный предмет представляет собой каменную плиту прямоугольной формы, размерами 108х74х20 см. Изготовлен из песчаника серо-коричневого цвета. Правый верхний угол плиты и левый нижний – отколоты. На лицевой стороне каменной плиты нанесено четыре герба, три из которых занимают верхнюю половину, четвертый размещен в нижнем в левом углу. Под гербами верхнего ряда и справа от герба, нанесенного в левом нижнем углу, размещена надпись, сделанная латинским шрифтом, которая занимает почти всю свободную часть плиты, - сообщили об объекте в ведомстве.

Перевод надписи

Настоятель Михайло-Архангельского храма села Шигоны протоиерей Николай Кибалюк очень переживал, что плита может попасть в руки недобросовестных коллекционеров или черных искателей. Поэтому сразу убрал ее от посторонних глаз.

- И сейчас рассказывать, где плита, я не буду. Даже в отпуске думал о том, как бы с находкой ничего не случилось, - поделился Кибалюк. - Ждем, когда будет сформирована комиссия, которая решит дальнейшую судьбу этой находки. Скорее всего, она будет передана в музей, есть даже вероятность того, что она окажется в музее при нашем духовно-просветительском центре.

Священнослужитель признался, что с нетерпением ждет, когда комиссия закончит работу и можно будет приступить к дальнейшему благоустройству здания детского центра.

Как ранее писал сайт samara.kp.ru, эта плита может быть наследием Древнего Рима. Магистр истории, преподаватель истории и мировой художественной культуры Игорь Афонасенко рассказал, что такие плиты закладывали в итальянских городах и колониях Древнего Рима, а после его распада продолжили в средневековой Италии – в Генуэзской и Венецианской республиках.

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