Сотворили сенсацию: пляжные «Крылья Советов» завершили 2-ой этап чемпионата России на 2 месте

Пляжные «Крылья Советов» близки тому, чтобы сотворить сенсацию в чемпионате России. После московского и петербуржского этапов Суперлиги волжане идут на 2 месте в турнирной таблице. Впереди только «Кристалл» из Санкт-Петербурга (в пляжном футболе команда с берегов Невы как «Реал Мадрид» в большом).

Да и вообще чемпионат России – один из самых сильных в мире. Так что быть в тройке, а тем более дышать в затылок лидеру – очень серьезное достижение. Тем более, что Суперфинал в этом году примет Самара. Пробиться на него – дело чести.

К сезону волжане подошли обновленными. На этот раз не просто поменяли нескольких игроков, а подошли к делу кардинально – перевезли из подмосковного «Новатора» в Самару 8 футболистов и главного тренера Эмиля Джабарова. При этом клуб из Московской области на этот сезон не заявился. Однако на вопрос «значит ли это, что «КС» и «Новатор» объединились», боссы обоих клубов ответили однозначно – нет, это не объединение.

В любом случае, такая встряска пошла «Крыльям» на пользу. После первого этапа, который прошел в Москве, волжане шли 4-ыми в турнирной таблице. Многие эксперты отмечали, что по составу «КС» должны быть 5-ыми, пропустив вперед участника еврокубков саратовскую «Дельту», и вспоминали не самый тяжелый календарь самарцев на первом этапе. Однако у Джабарова и его команды было на этот счет свое мнение.

На петербургском этапе «Крылья Советов» выиграли все матчи. Сначала вырвали победу у прямого конкурента саратовской «Дельты» 5:3, проигрывая по ходу встречи 0:2. Затем щелкнули по носу грозный «Локомотив» - 3:2. Три мяча «КС» забили за 26 минут (похоронили москвичей бразильцы Филипе (дубль) и Азеведо), после чего позволили «железнодорожникам» попробовать себя догнать. Сделать это у «Локомотива» не получилось.

Следом под бомбардировку «Крыльев» попал ЦСКА – аутсайдер этого сезона Суперлиги. На 7 голов волжан «армейцы» ответили 4-мя точными выстрелами. В «Крыльях» опять куражились бразильцы – Нелито, Азеведо, Филипе. В голевой феерии кудесников мяча затесался наш Андрей Котенев – один из тех, кто перешел из «Новатора».

Ну а точку волжане поставили в матче с королевским «ЭЛМОНТом» - 5:4.

Суперфинал ЧР-2019 пройдет в Самаре с 28 августа по 1 сентября. Фото: www.beachsoccer.ru.

После петербургского этапа «КС» вскочили на 2 строчку турнирной таблицы. Идущий третьим «Спартак» отстал на 3 очка, а «Локомотив» и «Дельта» - на 6. Аналитики портала beachsoccer.ru назвали футбол «Крыльев» «невероятным рационально зрелищным».

- Если честно, 12 очков не планировали – надеялись на 9 очков, - признался все тому же beachsoccer.ru наставник «КС» Эмиль Джабаров. - Все хорошо, что хорошо кончается.

Весной президент пляжных «Крыльев» Евгений Храмов скромно заявил, что задача на сезон– попасть в Суперфинал.

- Будет очень грустно, если «Крыльев Советов» не будет в самарском Суперфинале, - отметил он.

То есть, даже для президента результаты второго этапа стали неожиданностью. А «Крылья», видимо, уже в шестерке и приедут домой на Суперфинал. Если, правда, не провалят саратовский этап. Он пройдет с 14 по 18 августа. За это время самарцы сыграют 5 матчей – с прямыми конкурентами «Локомотивом», «Спартаком» и «Дельтой», а также с лидером «Кристаллом» и идущим на 6 месте «CITI» из Ленобласти.

- В прошлом году с «Новатором» я допустил оплошность, как тренер, начал какие-то места выбирать, кто выйдет, кто не выйдет. Абсолютно по барабану. Третий этап, выходим, играем, бьемся. Если хотим медали, то к каждой игре надо выходить с настроем, с хорошим настроением. Прогулочным третий этап точно не будем для себя считать, - отметил Эмиль Джабаров.

Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу в Самаре стартует 28 августа. Финальный матч пройдет 1 сентября. Матчи пройдут на первомайском спуске. За самыми последними новостями следите на сайте samara.kp.ru.