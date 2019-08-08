"Клиенты уже стали нашими друзьями": ветеринар из Кошелева рассказала, кого чаще всего приходится лечить в новом районе

Жители района "Кошелев" очень любят животных - это подтверждает и ветеринарный врач Любовь Ходякова, которая работает в ветклинике "ВЕТ-диапазон". Когда несколько лет назад она пришла работать в только что открывшуюся компанию, вокруг еще даже домов не было.

- Когда мы открывались здесь, тут еще никого не было, даже домов мало. Меня все отговаривали, мол, куда поедешь. Но мы все-таки хотим быть поближе со своими клиентами, - говорит Любовь в своем интервью для проекта "Жизнь в стиле К".

Сейчас у женщины квартира неподалеку от любимой работы: нужно только спуститься на первый этаж и готово. Ее радует, что жить в новом районе удобно: здесь есть все необходимое, на улицах очень чисто, а на улицу не страшно выйти даже ночью.

- Здесь много людей, которые любят животных, у некоторых по пять кошек, по три собаки, кролики, хомячки. Многие из города приезжали сюда, так как лес рядом. Здесь много собак, много беспородных из приютов. Лабрадоры, долматины. Многие клиенты уже стали нашими друзьями, - признается ветврач.

Она уверена, что делает важное и полезное дело. А главное доказательство этого - слова благодарности от ее пациентов.