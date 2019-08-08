Фестиваль «Классика Open Fest - 2019» в Самарской области: программа международного праздника искусств

Фестиваль «Классика Open Fest - 2019» в Самарской области - международный праздник искусств, на который ежегодно съезжаются музыканты и артисты из разных городов России, из стран ближнего зарубежья и Западной Европы. Традиционно в фестивале выступают участники Молодежного симфонического оркестра Поволжья, а также коллективы Тольяттинской филармонии.

Организаторы вложили в фестиваль «Классика Open Fest - 2019» идеи: открытость классической музыки для разных возрастных групп, для людей с разным достатком, объединение людей разных национальностей и взглядов через искусство, возможность открыть для публики новые имена и дать шанс молодым дарованиям проявить себя.

В Самарской области фестиваль «Классика Open Fest - 2019» даст возможность посмотреть выступления молодых талантливых музыкантов в залах Тольятти и Самары и побывать на концертах на открытом воздухе в живописном месте на берегу Волги - на территории мужского монастыря в селе Винновка.

Программа фестиваля «Классика Open Fest - 2019» в Самарской области

Открытие фестиваля «Классика Оpen Fest»

Будут выступать солисты Молодежного симфонического оркестра Поволжья: скрипки, альты, виолончели, духовые, ударные. В программе – музыка западно-европейских и русских композиторов.

ГДЕ: Тольяттинская филармония, ул. Победы, 42.

КОГДА: 9 августа, 19.00.

Вход свободный. Требуется регистрация на сайте

«Голоса оркестра»

Выступление участников Молодежного, Юношеского и камерного составов Молодежного симфонического оркестра Поволжья соло и в ансамблях на фестивале «Классика Open Fest - 2019». В программе – камерная музыка западно-европейских и русских композиторов.

ГДЕ: Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина, б-р Ленина, 7.

КОГДА: 13 августа, 19.00.

Вход свободный. Требуется регистрация на сайте

«Рождение оркестра»

Юношеский состав и дирижеры МСО Поволжья представят программу из произведений Моцарта, Россини, Сен-Санса, Гайдна, Шостаковича.

Камерный оркестр под управлением Ивана Великанова исполнит сочинения композиторов барокко и раннего классицизма.

ГДЕ: ДК ТоАЗа, ул. Коммунистическая, 12.

КОГДА: 15 августа, 19.00.

Вход свободный. Требуется регистрация на сайте

Гала-концерт Юношеского симфонического оркестра

Фестиваль «Классика Open Fest - 2019» - в программе:

В.А. Моцарт. Две части из Серенады с почтовым рожком, К.320, Дж. Россини. Увертюра к опере «Итальянка в Алжире», К. Сен-Санс. Хаванез. Солист — Александр Маломожнов скрипка, артист Государственного академического симфонического оркестра, Уфа-Москва.

Й. Гайдн. Концерт для трубы с оркестром, 2-3 части. Солист — Степан Бачевич труба (Орел-Москва), участник XVI Международного конкурса имени Чайковского.

Д.Д. Шостакович. Пьесы для скрипки, альта и оркестра, аранжировка Н. Манагадзе. Солисты: Николай Манагадзе, скрипка (Россия – Испания), Ксения Бакнина, альт (Самара).

П.И. Чайковский. «В деревне», обработка для струнного оркестра И. Кононова, П.И. Чайковский. Анданте кантабиле из Струнного квартета №1, ор.11. Солист – Дамир Очаев виолончель (Элиста – Санкт-Петербург)

(В программе возможны изменения).

ГДЕ: Тольяттинская филармония, ул. Победы, 42.

КОГДА: 16 августа, 19.00.

Цена билетов: 100 руб.

На фестивале будут выступать солисты Молодежного симфонического оркестра Поволжья.

Фестиваль «Классика Open Fest - 2019»: «Моцарт и Сальери»

Концертное исполнение одноактной оперы Н.А. Римского-Корсакова. Солисты – в прошлом выпускники Тольяттинского музыкального училища: лауреат международных конкурсов, приглашенный солист европейских музыкальных театров Павел Кудинов (Россия-Австрия), ведущий солист Самарского театра оперы и балета Анатолий Невдах (Самара, Россия). Дирижер – заслуженный артист Республики Северная Осетия Алания, дирижер Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, главный приглашенный дирижер Тольяттинской филармонии, Тимур Зангиев.

ГДЕ: Тольяттинская филармония, ул. Победы, 42.

КОГДА: 16 августа, 20.00.

Цена билетов: 150 руб.

«Рождение оркестра»

Концерт камерного состава Молодежного симфонического оркестра Поволжья, дирижер – Иван Великанов. В программе фестиваля «Классика Open Fest - 2019»: сочинения композиторов барокко и классицизма – Вивальди , Моцарта, Гайдна, Люлли и др. Концерт пройдет на открытом воздухе.

ГДЕ: Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в Винновке

КОГДА: 17 августа, 14.00

Вход свободный, но количество мест ограничено.

ГДЕ: Атриум Поволжского православного института, ул. Юбилейная, 59.

КОГДА: 18 августа, 19.00.

Вход по пригласительным, которые можно получить в кассе филармонии. Требуется регистрация на сайте

«Моцарт и Сальери»

Концертное исполнение одноактной оперы Н. А. Римского-Корсакова, литературной основой для которой послужила одна из «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина. Исполняет Молодежный симфонический оркестр Поволжья, дирижер – заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Тимур Зангиев. Солисты: Анатолий Невдах (Самара, Россия), Павел Кудинов (Вена, Австрия-Россия). Концерт будет идти на открытой площадке, зрительный зал - на траве.

ГДЕ: Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в Винновке.

КОГДА: 17 августа, 16.00.

Вход свободный, но количество мест ограничено.

«Оттенки звука»

Симфонический оркестр Тольяттинской филармонии. Дирижеры: Иван Великанов, Заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Тимур Зангиев, Заслуженный артист России Анатолий Левин. В концерте фестиваля «Классика Open Fest - 2019» примут участие дирижеры-стажеры МСО Поволжья. В программе:

В.А. Моцарт. Концерт для кларнета с оркестром ля мажор (1791) KV622, 1 ч. Солист - Артур Ашенбреннер, Латвия.

К.М.Вебер. Концерт для кларнета с оркестром № 1 фа минор, ор. 73, 2-3- ч.ч. Солист – Артем Ванян, Орел-Москва.

П.И. Чайковский. Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром ля мажор, ор.33. Солист – Дамир Очаев, Элиста – Санкт-Петербург

П. Сарасате. Баскское каприччио для скрипки с оркестром, ор. 24, солист Николай Манагадзе, Россия-Испания

ГДЕ: Тольяттинская филармония, ул. Победы, 42

КОГДА: 19 августа, 19.00,

Цена билетов: от 150 руб.

Фестиваль «Классика Open Fest - 2019» - Гала-концерт в Самаре

Гала-концерт Молодежного симфонического оркестра Поволжья, а также юношеского и камерного составов. Дирижеры: заслуженный артист РФ Анатолий Левин, Владимир Неймер, Тимур Зангиев, Иван Великанов и дирижеры-стажеры МСО Поволжья.

В программе сочинения Н. Римского-Корсакова, Дж. Верди, М. Мусоргского, П. Сарасате, А. Хачатуряна, Т. Курбанова, А. Маркеса, Й. Гайдна, П. Чайковского, Д. Шостаковича.

ГДЕ: Самарская филармония, ул. Фрунзе, 141.

КОГДА: 20 августа, 18.30.

Вход свободный и по пригласительным билетам.

На сцене Самарской филармонии пройдет Гала-концерт Международного фестиваля искусств «Классика Open Fest - 2019»

Фестиваль «Классика Open Fest - 2019» - Гала-концерт в Тольятти

Гала-концерт Молодежного симфонического оркестра Поволжья. Дирижеры: заслуженный артист РФ Анатолий Левин, Владимир Неймер, Тимур Зангиев, Иван Великанов и дирижеры-стажеры МСО Поволжья: Аллаяр Латыпов (Уфа-Санкт-Петербург), Николай Манагадзе (Россия-Испания), Климентий Катенин (Москва), Антон Лемехов (Москва), Улугбек Махмудов (Узбекистан).

Первое отделение концерта посвящено творчеству Н.А. Римского-Корсакова. Прозвучат его сочинения: увертюра к опере «Царская невеста», Похвала пустыне из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже», Испанское каприччио, Полет шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане».

Во втором отделении – музыка советских и зарубежных композиторов: Дж. Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы», Дж. Верди. Увертюра к опере «Король на час», М. Мусоргский. «Рассвет на Москва-реке» из оперы «Хованщина», А. Хачатурян. Танец девушек и Лезгинка из балета «Гаянэ», Т. Курбанов. Свадебная, А. Маркес. Данзон №2.

ГДЕ: Тольяттинская филармония, ул. Победы, 42.

КОГДА: 21 августа, 19.00.

Цена билетов: 150-600 руб.