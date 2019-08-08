2019-08-08T15:26:46+03:00
Спорт

Оренбург – Тамбов 10 августа 2019: прогноз на матч 5 тура РПЛ

Прогноз на матч 5 тура Российской премьер-лиги Оренбург – Тамбов. Игра пройдет 10 августа на стадионе «Газовик»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Оренбург» - единственная команда, которая пока не набрала очков в сезоне РПЛ. Фото: fcorenburg.ru«Оренбург» - единственная команда, которая пока не набрала очков в сезоне РПЛ. Фото: fcorenburg.ru
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Прогноз на матч 5 тура РПЛ Оренбург – Тамбов 10 августа 2019 – 1:1.

«Оренбург» и «Тамбов» в субботу, 10 августа, откроют программу 5 тура Российской премьер-лиги. Встреча, вопреки опасениям, пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Ранее в РПЛ не раз заявляли, что дома команде Владимира Федотова играть нельзя из-за малой вместительности арены.

Поддержка родных трибун «Оренбургу» сейчас очень нужна. За четыре тура «горожане» не набрали ни одного очка. Это худший показатель в этом розыгрыше РПЛ – команда расположилась на последнем месте. При этом безнадежных матчей у «Оренбурга» не было – трижды подопечные Федотова проигрывали 1:2 («Ростову», ЦСКА и «Ахмату») и один раз уступили 0:2 – действующему чемпиону «Зениту». Матч с «Тамбовом» - шанс зацепиться за очки и начать выбираться из ямы.

Тамбовчане, впрочем, отдавать свои очки просто так не собираются. Это показали предыдущие матчи. Календарь у команды Александра Григоряна был жутким – «Зенит», «Локомотив», «Спартак», тульский «Арсенал». Эксперты и болельщики были единодушны – «Тамбов» разорвет в щепки. Однако Григорян и команда дали всем соперникам такой бой, что вряд ли они быстро о нем забудут. «Зенит» и «Локомотив» кое-как вырвали победы 2:1, тульскому «Арсеналу» тоже пришлось изрядно попотеть, чтобы добыть 3 очка, а вот «Спартак» пропустил 2 безответных мяча и отдал «Тамбову» первые очки в сезоне.

Так что бой «Оренбурга», который в прошлом сезоне финишировал на 7 месте и чуть не запрыгнул в уходящий вагон еврокубков, и дерзкого новичка «Тамбова» будет очень интересным. Вряд ли мы увидим голевую феерию – «Оренбург» не очень похож на себя прошлогоднего и играет плотно, однако по голу команды должны забить. На мой взгляд, клубы разойдутся миром 1:1.

Встреча начнется в 14:00 по московскому времени (16:00 по местному).

ИСТОЧНИК KP.RU

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