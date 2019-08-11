«Мы ждали этого четыре года»: в Жигулевске открылся скейт-парк

Площадку для любителей экстрима оборудовали на территории стадиона «Кристалл». Такой подарок горожанам сделал филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».

Начинающие и опытные спортсмены уже опробовали новые фигуры для трюков и поделились своими впечатлениями.

Торжественная церемония открытия состоялась теплым пятничным вечером 9 августа. На «Кристалл» пришли и дети, и их родители. Это и не удивительно: сегодня у каждого ребенка есть велосипед или самокат, скейт или ролики. А заниматься до недавнего времени в Жигулевске было негде. Открытия скейт-парка в небольшом городе ждали многие.

Теперь у этих ребят есть место для тренировок.Фото: Сергей КУРОЧКИН

Раньше скейтеры Жигулевска собирались в Больничном сквере. Когда-то здесь было первое в городе специальное оборудование, но оно давно пришло в негодность. Мальчишки катались, как говорится, «вопреки». Экстремальный спорт стал экстремальным вдвойне.

- Скатывался с рампы. Из-за разрушенных отбойников не справился с управлением, - демонстрирует боевые шрамы Иван Скоробогатов. Травмы для скейтеров и так не редкость, а уж на неприспособленных площадках почти закономерность. Иван и его друзья четыре года мечтали о новом месте для тренировок, даже петицию писали. Открытие скейт-парка для них большая радость.

Этот малыш только начинает свою спортивную карьеру.Фото: Сергей КУРОЧКИН

Оттачивать мастерство на новых фигурах будут не только опытные экстремалы. Сюда могут прийти и новички, и даже маленькие дети с родителями.

- Площадка универсальная, подходит как начинающим, так и опытным спортсменам. Надеюсь, с ее появлением желающих покататься будет больше. Мы ждем и малышей, и взрослых! – приглашают опытные скейтеры и обещают поддержать новичков.

Тимофей Щукин уверен: площадка не будет пустовать.Фото: Сергей КУРОЧКИН

Рады открытию скейт-парка и роллеры.

- Эта площадка очень добрая, прощающая ошибки. Новички будут осваивать трюки, а опытные спортсмены – получать удовольствие от катания, - считает роллер Тимофей Щукин. Он тоже с нетерпением ждал, когда в Жигулевске появится место для катания. Говорит, гонять по улицам не очень удобно: роликобежный спорт довольно агрессивен.

- Скорость большая, не всегда успеваешь остановиться, да и поверхности далеки от идеала. А здесь можно найти оптимальный для себя радиус, грани скольжения, - хорошая площадка. Мы с друзьями будем тут часто бывать, - говорит Тимофей.

Открытие скейт-парка – событие общегородского масштаба.Фото: Сергей КУРОЧКИН

В торжественной церемонии открытия скейт-парка приняли участие глава администрации Жигулевска Дмитрий Холин, директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов, председатель думы г.о. Жигулевск Юрий Смеловский и мастер спорта международного класса по легкой атлетике, член сборной страны Галина Егорова.

- Мы открываем этот парк накануне дня физкультурника, что очень символично. Спасибо руководству Жигулевской ГЭС за этот подарок городу, - отметил Дмитрий Холин.

Олег Леонов: «Приходите кататься!»Фото: Сергей КУРОЧКИН

Молодежи, которая увлекается скейт-культурой, в Жигулевске год от года все больше. А велосипедистов, роллеров и тех, кто увлекается самокатами, и вовсе не сосчитать.

- Благодаря партнерству со стадионом «Кристалл» нам удалось реализовать долгожданный для молодежи проект и обустроить в Жигулевске место, где ребята могут кататься в любое время и совершенно бесплатно, - рассказал директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов.

Кстати, это далеко не единственный благотворительный проект Жигулевской ГЭС. Программа «Чистая энергия» направлена на поддержку детских творческих коллективов, спорта, экологических проектов.

«Первооткрыватель» скейт-парка Илья Гончар.Фото: Сергей КУРОЧКИН

Право прокатиться первым выпало Илье Гончару. 14-летний подросток на скейт встал всего два месяца назад. До этого катался на самокате, но посчитал, что уже его перерос.

- Интересно и на скейте кататься, и на самокате. И площадка всем подойдет, было бы желание, - улыбается юный скейтер.

Билеты в кино и другие замечательные призы ждали активных участников праздника.Фото: Сергей КУРОЧКИН

А потом началось настоящее веселье. Выступления творческих коллективов, интересные конкурсы и даже танцы. Собравшиеся убедились, что Жигулевск – действительно крутой город!

Победитель конкурса на лучший трюк – Михаил Шахов.Фото: Сергей КУРОЧКИН

Разве могло открытие скейт-парка обойтись без соревнования экстремалов? В конкурсе на лучший трюк победил десятиклассник из школы №9 Миша Шахов. Приз - незаменимая

вещь: подшипники для скейта. Парень встал на доску четыре года назад. С тех пор со скейтом не расстается

- Серьезно занимаюсь пару лет. Раньше мы катались даже на площади у мэрии, потому что больше негде было. А сейчас и для скейтеров, и для самокатеров раздолье, - улыбается Миша.

А вы так сможете?Фото: Сергей КУРОЧКИН

Один из самых сложных тренажеров нового скейт-парка – труба для скольжения. Такие трюки не для новичков, ведь прокатиться по этой трубе нужно как угодно, но только без колес. Жигулевские скейтеры не подкачали: со сложным испытанием справились многие.

Как интересно смотреть на трюки, которые выполняют спортсмены!Фото: Сергей КУРОЧКИН

После торжественного открытия все желающие смогли протестировать новый скейт-парк. За ними наблюдали ребята помладше и довольные родители.

- Я всегда переживала за сына, когда он отправлялся на улицу с самокатом. На улицах столько опасностей. Я очень рада, что в Жигулевске появилась эта площадка. Теперь и мы, и другие мамы и папы будут знать, где проводят время дети, будем уверены в их безопасности, - говорит Анна Матвеева.

Летом скейт-парк будет работать с шести утра и до позднего вечера.Фото: Сергей КУРОЧКИН

Почему выбрали стадион «Кристалл» для размещения нового скейт-парка? Главные причины – возможность следить за его техническим состоянием и доступность. Площадка ждет всех желающих в часы работы стадиона: летом – с шести утра и до 11 вечера. Если спортсмен получил травму, медики или инструкторы всегда окажут первую помощь. К тому же здесь есть туалеты, система видеонаблюдения.

- Мы надеемся, что ребята будут беречь площадку, которая сегодня стала частью городской инфраструктуры. Тогда со временем таких интересных и нужных объектов в Жигулевске станет больше, - говорит Олег Леонов.